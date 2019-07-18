Emir Uyar'ın annesi Adriana Lima'yı istemiyor

İtalya’daki The St. Regis Venice San Clemente Palace’ın sahibi, Parmak Şirketler Grubu’nun yönetim kurulu başkanı Selim Uyar ile Sevim Uyar’ın oğlu Emir Uyar, 2014’te İspanyol Elisabeth Vela ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Daha geçen haziranda birliktelerdi. Ama 1 hafta önce Emir Uyar’ın, Victoria’s Secret meleklerinden Brezilyalı Adriana Lima ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

2 ÇOCUK ANNESİ 38 YAŞINDA

Sevim Uyar, oğlunun 5 yıllık sevgilisinden ayrılıp 2 çocuk annesi 38 yaşındaki mankenle aşk yaşadığını, Yunan adası Mykonos’ta tatil yaptıklarını gazetelerden öğrendi. Uyar'ın annesinin, haberi öğrenince hem üzüldüğü hem de şaşırdığı iddia ediliyor.

İSTENMEYEN GELİN ADRİANA

Emir Uyar’ın, Adriana Lima’yı annesiyle tanıştıracağı da söylentiler arasında. Ancak Sevim Uyar, şu an bu tanışma merasimine hiç sıcak bakmıyor.