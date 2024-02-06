Rapor yayınlandı! 2024'te küresel ticari gayrimenkullerde patlama bekleniyor Küresel emlak piyasasında ticari gayrimenkule olan talep artarken, Türkiye'de de aynı ivme hakim.

AA

Londra merkezli emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank LLP'nin 2024 Küresel Ticari Gayrimenkul Yatırımları Raporu yayınlandı.

Rapora göre, 2023'te yaşanan yüzde 54'lük düşüşe rağmen, yeni trendler ve değişen iş dinamikleriyle birlikte 2024'te sektörün patlama yaşaması bekleniyor.

2024 yılında ofis ve dükkan yatırımlarının lokasyon, şehir merkezine yakınlık gibi faktörlerin öne çıkarak yapılacak.

Yeni ofis-dükkan alanlarına talep var

Uzmanlar Türkiye'de de yeni veya yenilenmiş en iyi olanaklara, enerji verimliliğine ve uluslararası standartlara uygun yeni ofis-dükkan alanlarına olan talebi gözlemlediklerini belirtiyor.

"Hibrit çalışma sistemi benimseniyor"

Rapora göre, küresel şirketlerin yüzde 56'sının önümüzdeki 3 yıl içerisinde hibrit çalışma sistemini benimsemesi bekleniyor.

Bu rakamın yüzde 23'ünün ise ofis-merkezli bir sistemde kalacağı vurgulanıyor.

Uzaktan çalışma tercihleri yüzde 3'e düştü

Uzaktan çalışma tercihlerinin yüzde 3'e düştüğü vurgulanan raporda, bu rakamın düşüşünün ofis pazarına yönelik talebin önümüzdeki süreçte de potansiyeli olduğunu gösterdiğine değiniliyor.

Raporda, jeopolitik gerilimlere vurgu yapıldı

2023 yılındaki daralmanın, yüksek finansman maliyetleri, yapısal değişimlere bağlı mesleki taleplerde belirsizlik ve ekonomik görünümle ilgili endişelerin sebep olduğuna dikkat çekilen raporda, jeopolitik gerilimlerin de küresel olarak ticari gayrimenkul sektöründe yavaşlığa sebep olduğuna vurgu yapılıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)