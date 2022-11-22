Yapı ruhsatı verilen bina sayısı açıklandı

Her yıl TÜİK tarafından açıklanan verilere göre belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 2022'de yüzde 8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yapı ruhsat verilerini açıkladı.

Yayınlanan istatistiklere göre, 2022 yılı 3'üncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 8, daire sayısı yüzde 3,8 ve yüzölçümü yüzde 4,7 azaldı.

En yüksek yüzölçüm payı iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 31,8 milyon metrekare olurken bunun 16,4 milyon metrekaresi konut, 9,0 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,4 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanım amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 20,1 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Toplam yüzölçümün 16 milyon metrekaresi konut alanı oldu

Bir önceki yılın aynı döneminde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 3,7 artarken, daire sayısı yüzde 0,8 ve yüzölçümü yüzde 2,8 azaldı.

Diğer yandan, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 27,5 milyon metrekare olurken, bunun 16,0 milyon metrekaresi konut, 6,0 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,5 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 20,3 milyon metrekareile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,6 milyon metrekare ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.