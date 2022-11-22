Petrol
89.43
2.26%
Euro
19.1369
0.33%
Dolar
18.6069
-0.07%
Altın
1.042
0.21%
Borsa
4781
4.60%
Bitcoin
309.700
0.28%
BTXN Coin
5.94
-0.83%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Yapı ruhsatı verilen bina sayısı açıklandı

    Her yıl TÜİK tarafından açıklanan verilere göre belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 2022'de yüzde 8 azaldı.
    • 22.11.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 17:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yapı ruhsatı verilen bina sayısı açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yapı ruhsat verilerini açıkladı.

    Yayınlanan istatistiklere göre, 2022 yılı 3'üncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 8, daire sayısı yüzde 3,8 ve yüzölçümü yüzde 4,7 azaldı.

    En yüksek yüzölçüm payı iki ve daha fazla daireli binaların oldu

    Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 31,8 milyon metrekare olurken bunun 16,4 milyon metrekaresi konut, 9,0 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,4 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

    Kullanım amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 20,1 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

    Yapı ruhsatı verilen bina sayısı açıklandı #1

    Toplam yüzölçümün 16 milyon metrekaresi konut alanı oldu

    Bir önceki yılın aynı döneminde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 3,7 artarken, daire sayısı yüzde 0,8 ve yüzölçümü yüzde 2,8 azaldı.

    Diğer yandan, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 27,5 milyon metrekare olurken, bunun 16,0 milyon metrekaresi konut, 6,0 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,5 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

    Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 20,3 milyon metrekareile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,6 milyon metrekare ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

    Yapı ruhsatı verilen bina sayısı açıklandı #2


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Hasan Karataş'ın cenaze töreni
    Gündem

    Hasan Karataş'ın cenaze töreni

    Küçükçekmece'de hayvan postları ele geçirildi
    İç Haber

    Küçükçekmece'de hayvan postları ele geçirildi

    Görüş Bildir