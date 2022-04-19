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    ABD'de konut başlangıçları artış gösterdi

    Mart ayında 0,3 artışla 1 milyon 793 bine çıkarak beklentinin üzerinde yükseliş gösterdi. ABD'deki konut başlangıçlarında 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 16:50
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    ABD'de konut başlangıçları artış gösterdi

    ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini açıkladı.

    Verilere göre, konut başlangıçları, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak 1 milyon 793 bine yükseldi. Piyasa beklentilerinin aksine bu dönemde artış gösteren konut başlangıçlarının 1 milyon 745 bin olması öngörülüyordu.

    2006'da rekora ulaşmıştı

    Haziran 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan konut başlangıçları, şubat ayında da 1 milyon 788 bin ile 16 yılın zirvesine çıkmıştı. Ülkede konut başlangıçları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 3,9 arttı.

    İnşaat izinleri 1 milyon 873 bine yükseldi

    İnşaat izinleri ise martta aylık bazda yüzde 0,4 artarak 1 milyon 873 bin seviyesine yükseldi. Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen inşaat izinlerinin 1 milyon 825 bin olması öngörülüyordu.

    İnşaat izinleri, şubatta 1 milyon 865 bin seviyesinde kaydedilmişti. ABD'de inşaat izinleri, martta yıllık bazda da yüzde 6,7 arttı.

    ABD de konut başlangıçları artış gösterdi #1


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