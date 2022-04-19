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- ABD'de konut başlangıçları artış gösterdi
ABD'de konut başlangıçları artış gösterdi
- Haber Merkezi
- 19.04.2022 - 16:34
- Güncelleme : 19.04.2022 - 16:50
ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini açıkladı.
Verilere göre, konut başlangıçları, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak 1 milyon 793 bine yükseldi. Piyasa beklentilerinin aksine bu dönemde artış gösteren konut başlangıçlarının 1 milyon 745 bin olması öngörülüyordu.
2006'da rekora ulaşmıştı
Haziran 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan konut başlangıçları, şubat ayında da 1 milyon 788 bin ile 16 yılın zirvesine çıkmıştı. Ülkede konut başlangıçları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 3,9 arttı.
İnşaat izinleri 1 milyon 873 bine yükseldi
İnşaat izinleri ise martta aylık bazda yüzde 0,4 artarak 1 milyon 873 bin seviyesine yükseldi. Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen inşaat izinlerinin 1 milyon 825 bin olması öngörülüyordu.
İnşaat izinleri, şubatta 1 milyon 865 bin seviyesinde kaydedilmişti. ABD'de inşaat izinleri, martta yıllık bazda da yüzde 6,7 arttı.