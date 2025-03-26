ABD'de konut fiyatlarındaki artış hızlandı

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ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller, ocak ayına ilişkin Ulusal Konut Fiyat Endeksi, verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 4,1 yükselerek konut fiyatlarının artışında hızlanmaya işaret etti.

ENDEKS, KONUT FİYATLARININ HIZINI GÖSTERİYOR

Bu dönemde konut fiyatlarının artışının hızlandığını gösteren endeks, Aralık 2024'te yıllık yüzde 4 artmıştı.

20 KENTİN İSTATİSTİĞİ

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,7 yükseldi.

EN HIZLI ARTIŞ NEW YORK'TA

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu.

New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 7,7 yükseldi.

CHİCAGO VE BOSTON'DA KONUT FİYATLARI ARTTI

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 7,5 ile Chicago ve yüzde 6,6 ile Boston oldu.

KONUT FİYATLARI SADECE TAMPA'DA DÜŞTÜ

Aynı dönemde konut fiyatların tek düştüğü kent ise yüzde 1,5 azalışla Tampa olarak belirlendi.