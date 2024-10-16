ABD'de mortgage faizi en yüksek seviyede

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Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 11 Ekim ile sona eren haftaya ilişkin konut kredisi olan mortgage verilerini açıkladı.

ABD'de mortgage faizi ağustostan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,52 ile ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, mortgage başvuruları yüzde 17 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 7, yeniden finansman başvuruları yüzde 26 geriledi.

30 YIL VADELİ MORTGAGE

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,36'dan yüzde 6,52'ye yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 5,71'den yüzde 5,94'e çıktı.

"FAİZLER ÜÇ HAFTADIR YÜKSELİYOR"

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının art arda üçüncü haftada yükseldiğini ve 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranın ağustostan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

"BAŞVURULAR OLUMSUZ ETKİLENDİ"

Mortgage faiz oranlarındaki son artışın başvuruları olumsuz etkilediğini aktaran Kan, ilk kez ev alacaklar arasında ise talebin bir miktar devam ettiğini, ilk kez ev alacakların bazılarının iyileşen konut stoku koşulları nedeniyle piyasada kalmaya devam ettiğini ifade etti.