ABD'de ticari gayrimenkul krizi kapıda! Janet Yellen: Endişeliyim ABD Hazine Bakanı Yellen, ticari gayrimenkul sektörüne ilişkin endişelerini dile getiren bir açıklama yaptı.

AA

Koronavirüs salgını evden çalışma sistemini yerleştirince, ticari gayrimenkul sektöründe köklü değişiklikler yaşandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yüksek faiz oranları ve pandemi sonrası değişen çalışma modelleriyle ofislerin boşaldığını belirtti.

Janet, bu nedenle ticari gayrimenkul sektörüne ilişkin endişelerinin bulunduğunu ancak durumun yönetilebilir olduğuna da inandığını ifade etti.

Janet Yellen, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nin yıllık raporuna ilişkin ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde düzenlenen oturuma katıldı.

Bankacılık sektörü ticari gayrimenkule odaklandı

Yellen, bankacılık düzenleyicilerinin bu konuya odaklandığını söyledi. Yellen, konuşmasında düzenleyicilerin zararların karşılanması için kredi zararı rezervlerinin oluşturulduğundan, temettü politikalarının uygunluğundan ve likiditenin yeterli olduğundan emin olmak için çalıştığını beyan etti.

"Boş ofislerin vadesi gelen kredileri sorun oluşturdu"

Yüksek faiz oranları ve pandemi sonrası değişen çalışma modelleriyle ofislerin boşalması nedeniyle vadesi gelen ticari emlak kredilerinin yeniden finansmanının bu mülklerin sahipleri üzerinde büyük bir stres oluşturacağını aktardı.

"Endişeliyim"

ABD Hazine Bakanı Yellen, "Endişeliyim. Her ne kadar bu sorun nedeniyle oldukça strese giren bazı kurumlar olsa da bunun yönetilebilir olduğuna inanıyorum." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)