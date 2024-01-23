Afetin vurduğu Kilis’te deprem konutlarında sona yaklaşıldı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis’te kalıcı konut inşaat çalışmalarında yüzde 90 seviyesine ulaşıldı.

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İHA

Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

Asrın felaketinin izlerini silmek adına kentlerde güvenilir konutlar inşa ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından hayata geçirilen projelerde sona yaklaşıldı.

Yüzde 90'ı tamamlandı

Çalışmaların yürütüldüğü kentlerden biri de Kilis.

Toplamda bin 854 konuttan oluşan depremzede kalıcı konutlarının dış cephelerinin yaklaşık yüzde 90’ı tamamlandı.

"Mart ayında inşallah köy evlerimizi bitirerek teslim edeceğiz"

Yapımı devam eden 19 adet köy evinin çalışmalarında sona geldiğini belirten Deprem Konutları İnşaat Mühendisi Utku Ünal, “Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Delifakı Karadut kırsal mahallesindeyiz. Burada 19 adet köy evi yapıyoruz. Mart ayında inşallah köy evlerimizi bitirerek teslim edeceğiz. Depremzedelerimiz güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşayacaklar. Bunun için gereken neyse hızlı bir şekilde tamamlayarak mart ayında teslim edeceğiz.” dedi.

"Depreme tam dayanıklı, tam güvenilir evler yapıyoruz"

TOKİ konutlarının depreme dayanıklılığı hakkında bilgi veren İnşaat Mühendisi Utku Ünal, “Evlerimizin giriş kapıları tam güvenlikli çelik kapıdır. Dış cephe de 8 santim taş yönü mantolama var. Çatımızda ise kiremit altı şiltemiz var, izolasyon anlamında çok güvenli ve ısı kaybı olmayan binalar tasarlandı. Ayrıca C30 kalitesinde donatısı da yoğun olan depreme tam dayanıklı, tam güvenilir evler yapıyoruz. Bu evlerde artık aileler depreme dayanıklı güzel huzurlu mutlu bir şekilde yaşamış olacaklar. En kısa zamanda da teslimatımızı yaparak onların burada mutlu şekilde yaşamalarını görmek istiyoruz.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)