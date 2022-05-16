Ahşap evlere talep çoğalıyor

Sağlık açısından son derece faydalı olan ahşap evler, ekonomik açıdan da oldukça tasarruflu. İşte ahşap evleri tercih etmek için geri kalan nedenler...

Doğal bir yalıtkan olan ahşap, soğuğu ve ısıyı en etkili şekilde izole eder.

Bu nedenle ahşap evler, taş, beton ve tuğla evlere göre önemli miktarda daha çok enerji tasarrufu yapmakta.

İşte ahşap evlerde yaşamak için 5 neden;

SAĞLIK

Çevre dostu ve en önemlisi doğal bir malzeme olan ahşap evlerde yaşamak, insan sağlığı açısından aktif rol oynuyor.

Ahşap ev yapısında kullanılan ağaç kütüklerinde kalan reçine, solunum yollarını ve akciğerleri olumlu etkilemektedir.

Aynı zamanda ahşap rengi, ruh halini olumlu yönde etkilerken, sinir sistemini de yatıştırdığı tespit edilmiştir.

Doğal hava

Ahşap evler, doğal nem dengesini evin içerisinde tutarken, iç mekandaki nem seviyesi yükseldiği zamanlarda ahşap duvarlar 'içmeye' başlar. Kuru ise ahşap, emilen nemi geri getirir.

Bu nedenle ahşap evlerin içindeki bem, her zaman dışarıdaki ile aynı kalıyor. Başka ev tiplerine göre kütük evlerde hava kuruma yapmaz.

Isı depolama

Ahşap evlerde kullanılan kütüklerin en büyük özelliklerinden biri ise, depolama kapasitesi.

Ahşap duvarlar sıcaklığı depolar ve tüm odalara aynı şekilde dağıtır. Ahşap ile temas edildiğinde yüzer hiçbir zaman soğuk olmaz. Bu da evin içindeki konforu artıran bir etken.

Depreme dayanlıklılık

Ahşap binaların, çelik binalara göre 13 kat, betonarme binalara göre 5 kat hafif olduğu tespit edilmiştir.

Ancak bu orantı bile, ahşap yapıları deprem riski baz alındığında avantajlı hale getiriyor.

Sistem bütünü olarak yapısal tasarımı, bağlantı detarlarının güvenilirliği ve en önemlisi yüksek mühendislik hesaplarıyla ahşap yapılar en iyi verimi gösterir.

Sarsma tablası ile gerçekleştirilmiş olan ahşap karkas yapı sisteminin, deprem deneyinin sonuçlarına göre Richter ölçeğinde 8 büyüklüğündeki depremlere dayanıklı olduğu belirlenmiştir.

Ekonomik

Ahşap binalar, beton ve taş binalara göre çok daha ekonomik şekilde mal edilir.

Bu binaların inşa edilmesi ve dikkatle planlanması nedeniyle, taş ve beton gibi malzemelerden yapılan binalara oranla daha hızlı şekilde tamamlanır.

Bu nedenle hızlı inşa önemli şekilde para tasarrufu sağlıyor.