Alanya'da turizmciler günü bilik kiralamaları masaya yatırdı Antalya'nın ilçesi Alanya'da düzenlenen toplantıda, turizmcilere konutların turizm amaçlı kiraya verilmesi ile bilgilendirme yapıldı. Toplantıda günü birlik kiralamar için kısıtlayıcı maddeye, siteler özelinde esneklik getirildiği dile getirildi.

İHA

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ev sahipliğinde Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ile İlgili Bilgilendirme Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural, "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ilgili faaliyetleri düzenledikleri toplantıda katılımcılarla paylaştı.

Kural, kayıt dışı kazancın engellenmesi olarak hazırlanan kanun tasarısının ilk haliyle yasalaşması halinde turizm sektörü üzerinde ciddi olumsuz etkileri olacağı ve ülkemizin turizm gelirlerini de aynı şekilde olumsuz etkileyeceğini dile getirdiklerini söyledi.

"Kanun, ilk haliyle yasaklama kararı hükmündeydi"

Toplantıda, özellikle konutların kiraya verilmesinde kat maliklerinin tamamının onayının istenmesinin bu işi profesyonel yapan firmaların bile faaliyetlerini sona erdireceğini ve adeta teklifin bir yasaklama kararına dönüşeceği ile talepler hatırlatıldı.

"Site yönetim planı içerisinde günü birlik kiralamalar ile ilgili bir düzenleme yapılmış olması yeterli sayıldı"

Kural, kanunda değişiklik yapılarak, "Site yönetim planı içerisinde günü birlik kiralamalar ile ilgili bir düzenleme yapılmış olması yeterli kabul edilebilir." klinde alınna kararı olumlu bildiklerini dile getirdi.

Turizm amaçlı kiralama izin belgesi

Başkan Kural’ın ardından Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Hakan Seven sunumunu gerçekleştirdi. Şube Müdürü Seven, konuşmasına Turizm Amaçlı Kiralama İzin Belgesi hakkında bilgilere vererek, şu ifadeleri kullandı:

Kiraya verenin konutunu gerçek veya tüzel kişilere en fazla 100 gün süreyle kiralamasına izin verilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı veya konutun bulunduğu ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeye Turizm Amaçlı Kiralama İzin Belgesi denir.

Hangi faaliyetler için izin belgesi zorunlu olacak?

Kiralanan konutun kullanıcı tarafından hangi amaçla kullanılacağına bakılmaksızın, konutların 100 gün ve daha kısa süreli kiralanabilmesi için turizm amaçlı kiralama izin belgesi alınması zorunludur.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)