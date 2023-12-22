Almanya’da konut fiyatları yüzde 10,2 geriledi Almanya'da çeyreklik bazda, konut fiyatlarına ilişkin verilerin toplanmaya başladığı 2000 yılından bu yana en sert düşüş yaşandığı açıklandı.

AA

Konut fiyatlarındaki artış dünyanın ortak sorunu iken, fiyatlardaki düşüş hissedilir boyuta ulaştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyona karşı artan faiz oranlarıyla mücadele ediyor. Bu durum da inşaat ve diğer sektörlerdeki yatırımları daha pahalı hale getirerek ekonomiyi yavaşlatıyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut fiyatlarına ilişkin 2023’ün üçüncü çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede konut fiyatları temmuz-eylül döneminde 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 10,2 düştü.

En sert düşüş

Almanya’da konut fiyatları yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2000 yılından bu yana en sert düşüşü kaydetti.

Bugüne kadar en büyük düşüşler yüzde 6,8 ile 2023'ün ilk ve yüzde 9,6 ile ikinci çeyreğinde yaşanmıştı.

Yılın ikinci çeyreğine göre ise ülkede konut fiyatları yüzde 1,4 geriledi.

2022 baharındaki zirveden bu yana fiyatların istikrarlı şekilde düşmesi dikkati çekiyor.

Bahçeli ev fiyatları yüzde 12,7 azaldı

Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt Stuttgart ve Düsseldorf'ta daire fiyatları yüzde 9,1, bahçeli ev fiyatları ise yüzde 12,7 geriledi.

ECB'nin kararının konut kredisi faizini düşürmesi bekleniyor

Düşen enflasyon nedeniyle ECB’nin gelecek yıl para politikasında değişikliğe giderek faiz oranlarını düşüreceği tahmin ediliyor. Bunun da ev kredisi faiz oranlarını aşağı çekmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)