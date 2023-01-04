Ankara'da hastaneden izin alarak gittiği kura çekiminde ev sahibi oldu

Tedavi gördüğü hastaneden izin alarak gittiği TOKİ kura çekimlerinde adı çıkan yaşlı adam, hastaneye sevinç gözyaşlarıyla döndü.

Sosyal konut projesi kapsamında başlatılan projede başvurular sona ererken kura çekimleri devam ediyor.

Milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapacak projenin Ankara'da başlayacak 700 konutun çekimi de gerçekleştirildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 72 yaşındaki kronik bronşit hastası Bekir Özgür, Duatepe Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada kura çekimine katılmak istedi.

Kuraya katıldı

Özgür, hastane yönetiminden aldığı özel izinle Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'ndaki kura çekimine katıldı.

Hastaneye ev sahibi olarak döndü

Kurada adı çıkan Özgür, ilk kez ev sahibi olmanın sevinciyle tedavisinin devam için hastaneye döndü.

Bekir Özgür, BAĞKUR emeklisi olduğu ve Polatlı ilçesinde tarımsal faaliyette bulunduğu söyledi.

"Ev alma imkanım yoktu"

TOKİ'ye başvurduğunu ve kura çekiminde ev sahibi olduğunu belirten Özgür, "Çok güzel bir kura çekildi, hiç kimseye haksızlık olmadan. Benim ismim de çıktı. İlk kez evim oldu, çok memnunum. Ev alma imkanım yoktu. Son zamanda Allah nasip etti." dedi.

Evi eşinin ve çocuklarının üzerine yapacak

Kura çekiminin yapılacağı yere bir arkadaşının aracıyla götürdüğünü, banliyö treniyle hastaneye döndüğünü anlatan Özgür, şartların uyması durumunda evini 4 çocuğunun annesi eşi Sebahat Özgür'ün üzerine kaydettireceğini belirtti.

"Birbirimizi tutalım"

Sağlık sektöründeki değişime dikkati çeken Özgür, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Kimseyi de perişan etmesin. Birbirimizi tutalım. Sağ, sol, Kürt, Alevi diye kimseyi kandırmasınlar, hepsini seviyoruz. Hepsi bir olsun, kendini çakallara yedirmesin. Türk milletinden istediğim budur. Cumhurbaşkanımızın da canı sağ olsun, o da başımızda bulunsun." ifadelerini kullandı.

"Hastamız sevinç gözyaşlarıyla döndü"

Duatepe Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Yıldırım da 10 yıllık hastası Bekir Özgür’ün kronik bronşit tanısıyla hastanede tedavi gördüğünü, kura çekilişi için izin istediğini anlattı.

Yıldırım, "Onu kuraya gönderdik, hastamız sevinç gözyaşlarıyla döndü. Ona da bir ev çıktığını öğrendik. Devletimizin verdiği bu imkan için hep birlikte büyük gurur yaşadık. Hem idaremiz hem hastamız tüm çalışma arkadaşlarım olarak onun hastalığına bizler şifa olurken devletimiz de bu vatandaşın şifasını ikiye katladı. Herkese minnet borçluyuz. Dualarımız vatanımızla, milletimizle." diye konuştu.

Hastane çalışanları sevinci paylaştı

AA'nın haberine göre, Başhekim Yardımcısı Gülizar Yıldırım ise hastanelerinde akut bronşit tanısıyla yatan Bekir Yıldırım’ın mutluluğunu paylaştıklarını söyledi.