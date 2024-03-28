Antalya emlakçılar açıkladı: Antalya'da kiralar normale dönmeye başladı Türkiye genelinde konut fiyatları ve kiralarda yükseliş hızı yavaşlarken, özellikle Antalya'da Rusların ülkelerine geri dönmesi ile birlikte yüksek kiralardaki gerileme devam ediyor.

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İHA

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Antalya'da yabancı göçü başlamış ve kira fiyatları fahiş oranda artış göstermişti.

Özellikle Rusların geri dönüşleriyle düşen kira fiyatları, inşaat sektörünün hareketlenmesiyle daha da azaldı.

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, son yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Çağlar'a göre, yabancıların gözleri açıldı ve fiyatların yüksek olduğunu gördüler.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yabancı akınına uğrayan Antalya’da yükselen konut kira fiyatları, geri dönüşlerin başlaması ve yabancıların kiraları yüksek bulmasıyla birlikte normale döndü.

"Yabancılar fiyatları yüksek buldu artış rüzgarı kesildi"

Kentteki özellikle Rus ve Ukraynalı yabancıların, savaşın hızının kesilmesiyle birlikte geri dönüşlere geçmesi, mevcutta kalan yabancıların ise fiyatları yüksek bulmasıyla artış rüzgarı bir anda kesildi.

Pandemide inşaat sektöründeki yaşanan durgunluğun da 2023 yılında tekrar hareketlenmesi, kentte dairelerin artmasına ve fiyatların geri çekilmesine katkı sağladı.

"Yabancılar gözünü açtı"

Çağlar, kentin yoğun yabancı göç aldığı dönemde 5-10 bin lira bandından olan kiraların bir anda 30-40 bin lira seviyesine çıktığını kaydetti. İlerleyen süreçte yabancıların fiyatları yüksek bulduğunu kaydeden Çağlar, şöyle konuştu:

İnsanlar buraya yerleştikten sonra gözünü açtı ve fiyatların böyle olmadığını gördü. Fiyatlar yavaş yavaş aşağı inmeye başladı. Savaş bitmedi ancak geriye dönüşler oldu ve Antalya’daki evler fazlalaştı. Pandemi döneminde inşaat sektörü tamamen durmuştu, şu anda ise başladı. 2023 yılında her şey oturdu.

"2024 yılında kira fiyatları enflasyona göre ilerleyecek"

1 Kasım 2023 tarihinde Bakanlığın aldığı kararla, ilan sitelerine önüne gelen kişilerce ilan konulamamasının da fiyatların düşüşünde etkisi olduğunu aktaran Çağlar, şöyle konuştu:

Her önüne geçen ilana istediği fiyattan koyuyordu ve fiyatları yükseltiyordu. Şu an fiyatlar olması gereken yere geldi. Enflasyona göre devam ediyor, 2024 yılında da enflasyona göre hareket edecektir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)