Antalya'da kiracısını çıkaramayan ev sahibi, kamyonet kasasında yaşıyor Antalya, Kepez'de kiracısını çıkaramayan ev sahibi, evinin boşaltılmasını 45 derece sıcaklıkta kamyonet kasasının gölgesine sığınarak bekliyor.

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İHA

Yaşar Alper, 16 yıl önce, yıllardır hayalini kurduğu gibi emekliliğini geçirmek için Antalya’nın Kepez ilçesinde bir kooperatif aracılığıyla bir daire aldı.

İstanbul’da itfaiyede görev yapan Yaşar Alper, geçtiğimiz temmuz ayında emekli oldu.

Emekli olduktan sonra İstanbul’dan Antalya’ya gelen 53 yaşındaki 3 çocuk babası Yaşar Alper, emlakçı vasıtasıyla kiraya verdiği evindeki kiracıyı tahliye etmek istedi.

Alper, kiracısı evden çıkmayınca sokakta kaldı.

45 dereceyi bulan sıcak havada dışarıda kaldılar

45 dereceyi bulan sıcak havada kamyonet kasasında yaşam mücadelesi veren Yaşar-Yasemin Alper çifti, 30 yıllık birikimiyle aldığı evine taşınabilmenin hayalini kuruyor.

Emlakçısına evine taşınacağını haber verdi

Yaşar Alper, bu dairesini boşta durmaması için bu süreçte emlakçı aracılığıyla kiraya verdi. Alper, emekliliğinin belli olması üzerine emlakçısına, bilgi verip evine kendisinin taşınacağını bildirdi.

Evi boşaltacağız dediler, oyaladılar

Buna rağmen Alper, "Okullar kapansın, Kurban Bayramı geçsin, evi boşaltacağız.” diyerek oyalandı.

Eşyalarını topladı Antalya'ya geldi

Temmuz ayında eşyalarını toplayıp kamyonetiyle Antalya’ya gelen Alper, tüm çabalarına rağmen evindeki kiracının tahliyesini sağlayamadı.

Eşyalarını bodruma koydu

Eşyalarını Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi’ndeki apartmanın bodrum katına yerleştiren Alper, kendisi de kamyonet kasasında yaşamaya başladı.

Pankart açtı

Etrafına, “Evimiz var sokakta kaldık”, “Emlakçı neredesin biz sokaktayız”, "Emlakçı mağduruyuz” yazılı pankartlar asan Alper çifti, 45 dereceyi bulan sıcak havada kamyonet kasasında hayata tutunmaya çalışıyor.

Kamyonetin gölgesine sığındılar

Geceleri kamyonet kasasında uyuyan çift, gündüzleri ise kamyonetin arka bölümüne astıkları brandanın gölgesinde zamanlarını geçiriyor.

"Emeklilik hayalimiz, bu değildi”

"Emeklilik hayalimiz, bu değildi” diyen üzüntülü aile, 2 klimalı evleri varken, sıcak altında kiracının insafa gelmesini bekliyor.

"Çıkarız dediler, çıkmadılar"

Emekliliğini Antalya’da geçirmek üzerine bir planlama yaptığını ifade eden 3 çocuk babası Alper, başına gelenleri şöyle aktardı:

Çalıştığım süre içinde birkaç kiracım oldu ve çeşitli sebeplerle ayrıldılar. 2,5 yıl önce ev boşaldığında kiraya verilmesi için bir emlakçıya verdim. Emlakçı da başka bir emlakçıya oturması için kiraya verdi. Emlakçı, 'Güvenilir kişi, emekli olduğun zaman taşınır, benim arkadaşım kefilim' dedi ve işlemleri de kendisi yaptı. Ben İstanbul’da olduğum için bu işlemleri de telefonla yaptım. Emlakçı benim adıma kontrat düzenlemiş ben hiç gelmedim. Ama emlakçıyla irtibat halindeydim, emekli olacağımı da sürekli söyledim. Geçtiğimiz şubat ayında emekliliğim kesinleşince, 'Çıkarız abi yeter ki sen emekli olan, biz 24 saatte ev buluruz, çıkarız' diye bizi oyaladılar. 15 Mart’ta emekli olunca bunlara yine söyledim evimi boşaltmamı, bana bu kez, 'Çıkamayız çocuğumuz okula gidecek' dediler. Bekledik. Sonra, Kurban Bayramı'nda çıkacaklarını söylediler, onu da bekledim. Defalarca uyardık. Resmi ihtarname çektim. Buna rağmen çıkmamakta direniyorlar.

"Sonuca ulaşamıyorum"

Şahısların evinden çıkmadıklarını ve mahkemeye vermemi söylediklerini ifade eden Alper, şöyle konuştu:

Mahkeme süreci boyunca oturacaklarını söylediler. Eşyamı apartmanın bodrumuna koyduk. Kendimiz sokakta kaldık. Rica ediyoruz, yalvarıyoruz. Taşınma, ev bulmalarına, kira yardımında bulunmak suretiyle anlaşmaya çalışmama rağmen sonuca ulaşamıyorum. 'Mahkeme nasıl olsa uzun sürecek biz buraya az kira veriyoruz, mahkeme süreci boyunca otururuz, biz çıkmıyoruz.' diye direniyorlar. Kiracıları insafa davet ediyorum. Yeter ki bizim evimizi geri verin, kalan ömrümüzü burada geçirelim.

"Emeklilik hayali kuruyorduk şok olduk"

20 gündür sokaklardayız. Antalya çok sıcak ve kamyonet kasasında kalıyoruz. Çok zor sokakta kalmak. Emeklilik hayali kuruyorduk şok olduk. Evimde oturup, sahilde olmam gerekirken sokakta bekliyoruz. 30 yılın verdiği yorgunluğu çıkarmam gereken zamanda sokakta rezillik çekiyoruz.

"Evim varken kiracı olmak istemiyorum"

Böyle bir emekliliğin aklına bile gelmediğini dile getiren Yaşar Alper, hukuki süreç başlatacağını ama mahkeme süreci bitene kadar sokakta kalacağını belirterek şöyle konuştu:

Ucuza kiraya verdim. İyilik olsun diye böyle davrandım sonucu böyle olmamalıydı. Kiracıyı ve emlakçıya vicdana gelmelerini istiyorum. Bir şey istemiyoruz, kendi evimizde oturmak istiyoruz.

Evim varken kiracı olmak istemiyorum. Sadece evime taşınıp huzur içinde yaşamak istiyorum.

"Evimiz varken, kamyonette kalıyoruz"

20 gündür kamyonet kasasında yaşayan Yasemin Alper, üzüntüsünü şöyle dile getirdi: