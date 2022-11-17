Antalya'da yabancıya konut satışı İstanbul'u geçti

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sonrasında Türkiye'ye akın eden vatandaşlar, Antalya başta olmak üzere birçok kentte yabancılara konut satışını 2 katına çıkardı.

Şubat ayında başlayan Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor.

İki ülkede yaşanan savaştan kaçan vatandaşlar, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeye akın etti.

Savaş sonrasında yabancıya konut satışları zirveyi gördü.

Yabancıya konut satışlarında rekor



TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre; 1 Ocak- 31 Ekim 2022 tarihleri arasındaki 10 aylık konut satış verilerine göre, bu yıl yabancıya konut satışlarında rekor artışlar oldu.

Türkiye genelinde ekim ayında yabancılara konut satışı toplamı, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 8,8 düşüşle 5 bin 377 adet oldu.

Antalya'da ise yüzde 65'lik artış yaşandı

Türkiye geneli satışlar düşerken, ekim ayında 2 bin 123 adetle yabancılara en çok konut satışı yapılan il sıralamasında birinci olan Antalya'da ise yüzde 65'lik rekor bir artış yaşandı.

Ardından rekor İstanbul ve Mersin'de

Ekim ayında Antalya'yı 1658 konutla İstanbul, 490 konutla da Mersin izledi.

Ekim ayında Rusya Federasyonu vatandaşları, Türkiye'den 2 bin 23 konut satın aldı. Rusları sırasıyla 498 konut ile İran, 310 konut ile Irak ve 216 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

Antalya'da 10 ayda 2 katlık artış

Ocak- Ekim ayları arasında 10 aylık toplam verilere göre, Türkiye'de yabancılara konut satışı geçen yıl 43 bin 372 iken, bu yıl yüzde 26,9'luk artışla 55 bin 21’e yükseldi.

Toplam satışta 21 bin 252 adetle İstanbul ilk sırada iken Antalya ikinci sırada yer alıyor.

Antalya'da geçen yılın Ocak- Ekim döneminde yabancıya konut satışı 8 bin 640 iken bu yıl yüzde 94'lük artışla 16 bin 779 oldu.

Rus vatandaşlar Ukraynalıdan fazla

Ülkelere göre ise en çok satışın yapıldığı Rusya Federasyonu vatandaşları geçen yılın ilk 10 ayında 3 bin 658 adet konut alımı yaparken, bu yıl aynı dönemde üç katına çıkarak, yüzde 209'luk artışla bu rakam 11 bin 334 oldu.

En dikkat çekici artışlardan biri de Ukraynalılarda görüldü.

Ukraynalıların konut satın alışı yüzde 46 artışta

DHA'nın haberine göre, geçen yılın 10 aylık döneminde 912 konut alan Ukraynalıların aldığı konut sayısı, bu yıl aynı dönemde yüzde 46 artışla 1991'e yükseldi.