Arabulucular kira uyuşmaklıklarını 1 ayda çözecek Kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale geldi. 1 Eylül'de uygulanmaya başlayacak.

AA

Kira uyuşmazlıklarında önce devreye arabulucular girecek. Arabulucuların çözemediği sorun için deva açılabilecek.

Arabuluculukla yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığı, mahkemelere gitmeden çözüme kavuşturulacak.

Zorunlu hale getirilen ve 1 Eylül'de uygulanmasına başlanacak arabuluculukla sorunlar en fazla bir ayda çözüme kavuşturulacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilerek yasalaşan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline getirildi.

1 Eylül'den itibaren müracaatlar arabuluculara yapılacak

Bu uyuşmazlıklarda 1 Eylül'den itibaren taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Başvurularda, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.

Görüşmeler üç hafta içerisinde tamamlanacak

Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek.

Anlaşma sağlanmazsa dava açılacak

Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek.

Yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığı arabuluculara gitmesi bekleniyor.

Uyuşmazlıkların derinleşmemesi isteği

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira düzenlemesine yönelik yaptığı açıklamada, ev sahibi ile kiracı arasındaki uyuşmazlıkların derinleşmemesini istediklerini belirtmişti.