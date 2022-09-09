Bakan Kurum: Sosyal konut projesinde ilk kez gençlerimize özel kontenjan ayırıyoruz

Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine sayılı günler kala projede ilk kez gençlere özel kontenjan ayrıldığını açıkladı.

Konutlarda yaşanan satış ve kira artışıyla mücadele sürüyor.

Bu kapsamda çalışmalar devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir projenin hayata geçireleceğini açıkladı.

Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan haberin ayrıntıları vatandaşlar tarafından merakla beklendi.

Kurum, projenin detaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül'de açıklanacağını belirtti.

"Sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız"

Bakan Kurum açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız. Millete karşı sorumluluk taşıyan herkesin, bakanın da, belediye başkanının da görevi, anlayışı bu olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sosyal konut projesinde ilk kez gençlere kontenjan ayrıldı VİDEO



"Dengesiz yükselişin önüne geçeceğiz"

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Konut kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Projenin detayları

Projeyle ilgili ayrıntılar infografi ile verildi.

Bu kapsamda projede, konut, konut arsası, sanayi siteleri yer alacak. Öte yandan gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak.

Evlerin, yerel ve yatay mimariye uygun, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemeler ve yenilenebilir enerji sistemi üzerine inşa edileceği bilgileri yer aldı.

"İlk kez gençlerimize özel kontenjan ayırıyoruz"

Öte yandan proje detaylarına sayılı günler kala Bakan Kurum'dan videolu bir paylaşım geldi.

Kurum'un, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde, ilk kez gençlerimize özel kontenjan ayırıyoruz." notuyla paylaştığı videoda, gençlerin "ev satın alma" üzerine yaptığı sohbete yer verildi.

"Emeklilerimize sıcak ve güvenli yuvalar yapacağız"

Gençlerin çok uygun koşullarda ev sahibi olacağı vurgusunun yapıldığı videoda, emeklilere de sıcak ve güvenli yuvalar yapacakları belirtildi.

AA'nın aktarımına göre; paylaşımda, "Emekli vatandaşlarımız, sizler için de özel kontenjanımız var." mesajı yer aldı.