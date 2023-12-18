Bina Kimlik Sistemi hayata geçirildi! Kolon kesme, kaçak kat çıkma tarih olacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla "Bina Kimlik Sistemi"ni hayata geçirdiklerini bildirdi. Sistem ile kolon kesme, kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçilecek.

İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin hayata geçirildiğini belirttiği Bina Kimlik Sistemi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 144 bin yapıda sistemin yürütüldüğünü belirtti.

Bu sistemle birlikte artık binalarda kolon kesilmesi, kaçak kat çıkılması gibi bina içerisinde istenmeyen etkilerin yaşanmaması için belirli periyotlarla kontroller yapılacak.

Özelmacıklı'ya göre sistem kontrollerini yaparken aynı zamanda bu kapsamda binaların da periyodik bakımları yapılmış olacak.

"Sistem, yapıların QR kod ve çip teknolojisi ile etiketlenerek izlenmesini sağlayacak"

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı şu bilgileri verdi:

Bina Kimlik Sistemi, Türkiye’de yapıların QR kod ve RFID (çip) teknolojisi ile etiketlenerek izlenmesi, teknik verilerin online olarak kullanıcılarla paylaşılmasına imkan sağlayan, coğrafi bilişim sistemleri ile entegresyonlu bir yazılım otomasyon sistemidir. Ülkemizde yapı denetimli olarak tamamlanan her binanın teknik ve genel bilgilerine, Bakanlıkça farklı modüllerde yapılan yetkilendirmelerle, hem bina sahibi vatandaşlarca hem de sonraki aşamalarda kamu görevlileri tarafından ulaşılması amacıyla geliştirilen Bina Kimlik Sistemi (BKS) uygulaması başlıyor gittikçe yaygınlaşıyor.

144 bin yapıda "Bina Kimlik Sistemi"

144 bin yapıda ‘Bina Kimlik Sistemi’ne geçildi. Kolon kesilmesi, kaçak kat çıkılması gibi bina içerisinde istenmeyen etkilerin yaşanmaması için belirli periyotlarla kontrollerin yapılacak olması çok önemli. Bu kapsamda binaların da periyodik bakımları yapılmış olacak.

"Dijital kimlik belgesi oluşturuyor"

Denetim faaliyeti sona eren binalar için kimlik belgesi takıldığını ifade eden Özelmacıklı şöyle konuştu:

Binalar için oluşturulan dijital kimlik belgeleri, binaya monte ediyor. Vatandaşlar, telefonlarından QR kodları okutarak o bina hakkında genel bilgi sahibi olabiliyorlar. Bina sakinleri ise, e-Devlet üzerinden daha detaylı bilgiye ulaşabiliyorlar. Bina kimlik sertifikası sayesinde, yapıların veri stoğu haline gelmesi amaçlanmakla birlikte, verilerin her vatandaşın ulaşabileceği bir kaynak haline getirilmesi de planlanıyor. Sistem ile statik aykırılıkların önüne geçilecek, bina kat planları gibi teknik verilere ulaşılabilecek, yapının genel verilerine ve yapıda ikamet eden vatandaş bilgileri gibi kısa zamanda erişilmesi hayati önem sağlayan verilere ulaşılabilecek. Ruhsat alınmasından iskân alma sürecine kadar yapılarda kullanılmış malzeme bilgilerine de ulaşılabilecek.

"Bina yaşı, kat planı gibi verilere ulaşılacak"

Yetki belgeli emlak işletmeleri olarak bina yaşı, kat planı gibi verilere ulaşmayı arzu ettiklerini de ifade eden Özelmacıklı şöyle konuştu:

Bina Kimlik Sistemi’nin e-Devlet, Yapı Denetim Sistemi (YDS), Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS), Yapı Müteahhitleri Bilgi Sistemi (YAMBİS), Mekânsal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi (MAKS), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) gibi 7 farklı sistemle entegre çalışıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)