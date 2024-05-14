Boğaz'da yalı fiyatları 20 milyon dolardan 100 milyon dolara kadar çıkıyor İstanbul Boğazı'nın iki yanındaki inciler olarak kabul edilen yalıların satış fiyatları dudak uçuklatıyor. Buna karşın yapılan araştırmalar orta segmentteki yalıların kolaylıkla satıldığını ve sadece çok büyük bütçeli yalıların elde kaldığını gösteriyor.

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Boğaz'da bulunan yalılar, İstanbul'un simgeleri arasında bulunuyor.

İstanbul Boğazı'nda irili ufaklı toplam 600 yalı bulunuyor.

Boğaz seferleri yapanlar, iki yakadaki ahşap yapılardan gözlerini alamıyor.

Çoğunlukla iki ya da üç katlı olan bu yalıların genellikle önlerinde bir bahçesi ve deniz araçlarının bağlayabilecekleri iskeleleri bulunuyor.

Bir yüzyıldan fazladır ayakta olan bu ahşap yalıların içinde yaşayan ünlülerin yaşamı ve el değiştirme hikayeleri dilden dile dolaşıyor.

Bağaz'ın yalıları Türk dizileri ile dünyaca tanınıyor

Yüksek fiyatları nedeni ile Boğaz'da bir yalı sahibi olmak birçokları için ulaşılmaz bir hayal. Türk dizilerinin çekim platosu haline gelen yalılar yabancıların da gözdesi oldu.

Yalıların 40'ı satılık

Dünya Gazetesi’nden Hayati Arıdan’ın haberine göre; Boğaz'da bulunan 600 yalıdan 40'ı satılmayı bekliyor. Kimi zaman satılık yalı sayısı 50'ye çıkabiliyor.

Kaynağa göre, "Baba yalı" olarak tanımlanan ve fiyatı 100 milyon dolara kadar çıkan üst segment ile "Yalıcık" diye ifade edilen ve fiyatı 6-16 milyon dolar arasında değişen alt segment yalılar satışta.

"20-40 milyon dolar arasındaki orta segmentte satılık yalı bulunmuyor"

Ancak fiyatı 20-40 milyon dolar arasında değişen orta segment denilen satılık yalı bulmak mümkün değil.

Orta segmentte 16 yalı satılık

İş insanları, masrafı daha az olan bu tipteki yalıları tercih ediyor. Bu tipten şu anda 16'sının satışta olduğu bilgisi verildi.

Üst segment yalılar; Kandilli, Vaniköy, Anadoluhisarı, Yeniköy'de

Boğaz'daki üst segment yalılar genellikle Kandilli, Vaniköy, Anadoluhisarı, Yeniköy semtlerinde bulunuyor. Bu yalılara içindeki donanımının fazla olmasından dolayı "baba yalı" deniyor.

Baba yalılar 40-100 milyon dolar arasında

Rıhtım boyları, iç kullanım alanları, otopark, havuz, müştemilat dairesi, güvenlik kulübeleri ve çalışan sayıları bakımından "Baba yalı" sayılan bu yalıların fiyatları 40-100 milyon dolar arasında değişiyor.

Boğaz'da 26 baba yalı satılık

Bu fiyat aralığında Boğaz'da 26 yalı satılık durumda. Orta segment yalılar ise Beylerbeyi, Kanlıca, Çengelköy gibi semtlerde yer alıyor.

Boğaz'ın imparatoru 100 milyon dolar

İstanbul Boğazı'nın en pahalı yalısı 100 milyon dolar fiyatı ile "Boğaz'ın İmparatoru" Zeki Paşa Yalısı oldu. Zeki Paşa Yalısı’nın 4 bin metrekare bahçe alanı ve 2 bin 500 metrekare iç kullanım alanı var. Zeki Paşa Yalısı, günümüze ulaşmış bir sahil sarayı. Yeniköy’deki bu ‘Baba Yalı’ 4 bin metrekareye yakın iç kullanım alanı ve 64 odaya sahip.