Bursa'da kolonları olmayan binaya bakan bir daha bakıyor

İHA

Bursa'da kolonları olmadan, yanındaki binalara yaslanarak ayakta kalan bina, kendisine bakanları hayrete düşürüyor.

Türkiye Konya'da çöken 3 katlı binayı, kesilen kolonlarını ve ihmalleri konuşurken Bursa'dan da akılalmaz bir görüntü geldi.

KOLONLARI YOK, ALT GEÇİT GÖREVİ GÖRÜYOR

Şehrin merkezinde kolonları olmayan bir apartmanın altından alt geçit geçmesi görenleri hayretler içinde bıraktı.

TEMELİNDEN YOL GEÇİYOR

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın temelinden geçen tünel şeklindeki yola, görenler bir daha bakıyor.

AKILLARDAKİ SORU: APARTMANIN KAPISI NEREDE?

Apartmanın altındaki tüneli gören vatandaşlar ise evin kapısının nerede olduğunu merak ediyor.

ARAÇ VE YAYA GEÇİDİNİN ÜZERİNDE ÜÇ KATLI APARTMAN

Mahalle sakinleri tüneli araç ve yaya geçişi için sıkça kullanırken, altından tünel geçen apartmanı gören vatandaşlar ise evin nasıl yapıldığını merak ederek tepkilerini gizleyemiyor.

SOKAKTAN OTOPARKA GEÇİŞ YOLU

Tünelin bir tarafı otoparka çıkarken, diğer tarafı ise sokağa çıkıyor.

Eve girişlerin yapıldığı kapı ise tünelin otoparka çıkan tarafından bulunuyor.