Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konuta destek paketleri, sektörü canlandıracak

İlk kez ev sahibi olmak isteyenlere önemli fırsat sunan 3 yeni destek paketinin, konuta arzı artıracağı düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından konutta alım-satımı kolaylaştıracak 3 yeni destek paketini açıkladı.

Açıklanan destek paketleriyle, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlar, fiyatı 2 milyon liraya kadar olan birinci el konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi kullanabilecek.

İkinci paket: Aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi

İkinci paket kapsamında konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) satımıyla karşılanması şartıyla aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak. Uygulama sıfır ve ikinci el konutlarda geçerli olacak.

Projelerin tamamlanması için 20 milyar lira kaynak

İnşaat sektörüne yönelik destek çerçevesinde ise asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış projelerin tamamlanması için 20 milyar lira kaynak aktarılacak. 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt eden şirketler bu destekten yararlanabilecek.

"Konut arzının artırılmasında ilk kıvılcım olacak"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine destek paketlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sektörümüzün sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanımızın açıkladığı paketin kapsamı, konut almak isteyenlere fırsat sunarken, konut arzının artmasında da ilk kıvılcım olacak." dedi.

"Döviz ve altının ekonomiye kazandırılması noktasında önemli hamle"

Açıklanan alternatifli destek paketleri sayesinde konut ihtiyacı olanların faiz yükünün azaltılacağını, maliyetlerden dolayı değer artışı yaşayan konut fiyatlarına erişiminin kolaylaşacağını dile getiren Durbakayım, aynı zamanda döviz ve altın gibi stabil yatırımların reel ekonomiye kazandırılması noktasında önemli bir hamle olacağını vurguladı.

"Metrekare birim fiyatlarını sabitlemeye hazır olduğunun altını çizmek isteriz"

Durbakayım, birçok oyuncunun şartlardan dolayı çekildiği bu dönemde alınan radikal kararlarla sektörün tekrar canlanacağını kaydederek, "Küçük ve orta ölçekli konut üreticilerinin, ham madde fiyatları sabit olduğu sürece, ihtiyaç duyulan konut arzına katkı sağlayabilmek için metrekare birim fiyatlarını sabitlemeye her zaman hazır olduğunun altını çizmek isteriz." şeklinde konuştu.

Mali yapıları bozulmuş firmalar için düzenleme talebi

Bürokratik kanalların devreye girmesi ve finansman desteğiyle ateşlenen kıvılcımın meşaleye dönüşeceğini aktaran Durbakayım, desteklerden sektöre uzun yıllarını vermiş ancak son dönemdeki gelişmeler nedeniyle mali yapısı bozulmuş firmaların da faydalanabilmesi adına gereken düzenlemelerin yapılması talebinde bulundu.