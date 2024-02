Deprem bölgesi incelendi: Perde duvar binanın hasar görme riskini 3 kat azaltıyor

DHA

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Dönmez, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından uluslararası grupla bölgede incelemeler yaptıklarını belirterek, sonuçlarını paylaştı.

Kahramanmaraş depreminde 250 hasarlı yapıdan alınan veriler ışığında yeterli perde duvar kullanınca yapıların kurtulma oranlarının yükseldiği sonucu çıktı.

40 kişilik bir ekiple çalışıldı

Cemalettin Dönmez, geçen yıl meydana gelen 6 Şubat depreminden sonra Yeni Zelenda, ABD ve Meksika ile Türkiye'den araştırmacıların aralarında olduğu yaklaşık 40 kişilik bir ekiple bölgeye gidip çalışma yaptıklarını söyledi.

"Perde duvar olsaydı 200 bin yerine 65 bin bina yıkılacaktı"

Dönmez, her iki yönde perde duvar alanını, toplam kat alanının 400'de biri kadar koyduğunda hasar görme riskiniz 3 kat azaldığıın ifade ederek şu tespitini dile getirdi:

"Direngenliğin belirli bir seviyede tutulması ağır hasar görme oranını 3'te 1'e düşürebiliyor"

Hasarlı binalardan veri alarak direngenlik değişiminin etkisini kontrol ettiklerini anlatan Dönmez, şu açıklamalarda bulundu:

"Hatay Antakya eğer bu direngenlik seviyesi uygulanmış olsaydı yüzde 50 değil yüzde 15 hasar alacaktı"

Direngenlik ölçüsü olarak perde duvarı oranını toplam kat alanının 400'de biri oranında kullanarak hasarların 3 katı azaldığını gözlemlediklerini anlatan Prof. Dr. Dönmez, şunları söyledi:

Binadaki toplam kat alanını düşünelim. Diyelim 5 katlı bina, 400 metrekareden hesaplarsak toplam 2 bin metrekareden oluşan toplam döşeme alanı var. Toplam alanın 400'de biri kadar her iki yönde perde duvar koyarsanız çalışmada referans alınan seviyeyi sağlıyorsunuz. Bu çerçeve için yüzde 10-15 civarlarında, bina için yüzde 3-5 civarlarında maliyet artışıdır. Bu değerler binayı satın alan bir vatandaş için yüzde 1-2 maliyet farkı anlamına gelecektir. Maliyette çok büyük bir fark olmasa da bir şekilde buna direnç var. Aslında sırf bunu değiştirsek geri kalan her türlü kusur ve zafiyetler dahil olsa da 3 katı kadar bir risk azalımına sebep oluyoruz. Maliyet, can kaybı ve şehirlerin yaşanılabilirliği açısından bu vurucu bir sonuçtur. Hatay Antakya yüzde 50 ağır hasar aldı. Eğer bu direngenlik seviyesi uygulanmış olsaydı yüzde 15 hasar alacaktı. Yüzde 15 hasar alsaydı şehir şu an yaşanılabilir durumdaydı. Yani çok fazla etkisi var. Bu referans değeri bir ev sahibi bile izleyebilir. Binanın her iki yönde perde duvar alanını toplam kat alanının 400'de biri kadar koyduğunuzda hasar görme riskiniz 3 kat azalıyor.