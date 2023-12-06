Elbistan'a 10 milyar TL'lik konut yatırımı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta gerçekleşen afetin ikinci deprem üssü olan Elbistan'da imar çalışmaları devam ediyor.

DHA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan'a, 2 bin konut daha yapılacak.

Elbistan'ın yeniden dönüşüm projesi başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında yürütülen çalışmalar, altyapısıyla beraber 10 milyar TL'lik bir yatırım gerektiriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci merkez üssü olan Elbistan'da afetzedeler için TOKİ konut inşaatları sürerken, diğer yandan da 2 bin yeni konut için protokol imzalandı.

Konutların zemin katlarında iş yerleri olacak

Zemin katları iş yeri olacak konutların ihalesi yapıldı ve çalışmaların startı da Ahmet Karacabey Caddesi'nden verildi.

Elbistan'ın yeniden dönüşüm projesi

Şehir merkezindeki ticari aks olarak ifade edilen Maraş Caddesi, Karacaoğlan Meydanı, Dulkadiroğlu Caddesi, Ahmet Karacabey Caddesi, Malatya Caddesi, Hacı Esat Efendi Caddesi gibi ticaretin ana omurgasını oluşturacak caddelerde, hem iş yeri hem de konut çalışmalarına başlandı.

Gecekondu bölgesinde de yerinde dönüşüm yapılacak

Cumhuriyet Mahallesi'nde gecekondular vardı. Gecekondu bölgesinde de yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılıyor.

Yeni konutlar depreme dayanıklı olarak inşa edilecek. Bu kapsamda ilk etapta zemin güçlendirilecek.

Öncelik zemin güvenliğine

Konutlar, yapı tekniği açısından depremselliği önemseyen, depremselliğin merkezinde yapı tekniği tercih ediliyor. Öncelik zemin güvenliğine veriliyor. Bölgede sıvılaşmanın önüne geçilmek isteniyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)