Emlak beyan değeri artık online alınabilecek

Emlak beyan değerini almak için kurumlara giderek, sıraya girip bekleyerek, koronavirüs salgını ortamında kapalı mekanlarda bulunarak işlem yapmak zorluğu ortadan kalktı.

Emlak beyan değerinin online alınabilmesi, zamandan kazancın yanı sıra büyük kolaylık sağlıyor. Sektörün temsilcileri, bu tür uygulamaların Türkiye'de iş yapma kolaylık sıralamasında yükselmesini sağladığını da ifade ediyor.

İŞLEMLER 7/24 YAPILABİLİR

Gerek pandemi gerekse de işlem sahiplerinin memnuniyeti için tapuda fiziki işlem başvurular sona eriyor. Yapılacak başvurular, internet yoluyla 7/24 esasına göre ‘web-tapu’ ve ‘Alo 181’ üzerinden yapılabiliyor.

Türkiye’de ilk kez İstanbul’un tüm ilçelerinde başlatılan yeni bir çalışma hakkında da bilgi veren sektör üyesi bir kurumun Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Yeni uygulama ile birlikte tapu işlem başvurularda yığılma ve zaman kayıplarına neden olan emlak beyan değerleri artık tapu sicil müdürlükleri tarafından online olarak alınabilecek. Hatta rayiç değerler de tapu sicil müdürlükleri tarafından görülebilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü II. Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmayla İstanbul’daki tüm belediyeler ile bu ay sonunda entegrasyon tamamlanmış olacak.” dedi.

“İŞLEMLERİN KOLAYLAŞMASI ÖNEMLİ”

Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi kapsamında Türkiye’nin sıralamasında bu düzenlemelerin önemli etkisi olduğunu ifade eden Özelmacıklı “Son dönemde DASK bilgilerinin web tapu başvurularında girilebilmesi, şirketler için yetki belgelerinin merkezi kayıt sisteminden alınabilmesi gibi düzenlemeler işlem süreçlerinde emek ve zaman kaybı önlüyor. Vekalet ve veraset ilamı gibi noterler tarafından düzenlenen evraklar için yapılabilecek entegrasyonlar, e-ipotek sistemlerinin yaygınlaşması, web tapu sistemine imza saatinin değiştirilebilmesi gibi farklı düzenlemeler ile işlemlerimiz daha da kolaylaşacak.” dedi.

EMLAK VERGİSİ BORÇLARI İNTERNETTEN ÖDENİLEBİLİR

2021 yılı emlak vergisi 1. taksit ödemelerinin 1 Mart tarihi itibarı ile başladığını belirten Özelmacıklı “31 Mayıs tarihine kadar bu ödemeleri mükellefler internet üzerinden de yapabilirler. Hatta satış, bağış gibi bir tapu işlemine konu taşınmazlar için tüm geçmiş ve o yıla ait vergi borçlarının ödenmesi gerekiyor. Tapu işlemi öncesinde emlak beyan değerinin ibrazı yasal olarak zorunlu.

EMLAK VERGİSİ BORCU OLANA BELGE VERİLMİYOR

Borcu olana da beyan değeri verilmiyor yani mükellef de tapu işlemini yapamıyor. Maalesef bazı belediyeler haksız bir uygulama ile kişinin o ilçe sınırları içindeki tüm taşınmazlarının borçlarını kapatmadan da emlak beyan değeri yazısı vermiyor. Buna ilişkin de düzenleme şart.” ifadelerini kullandı.