Emlak vergisi ödemeleri için bugün son gün

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerine tanınan süre bugün sona eriyor. Ödemeler ise, belediyelere havale yoluyla ya da e-Devlet üzerinden yapılacak.

Emlak vergisinin ikinci taksidi için son ödeme tarihi bugün. Söz konusu gelişme, milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiriyor.

2022 yılında vergi artışı yüzde 36,20

Emlak vergisi oranı dört yılda bir takdir komisyonlarınca kararlaştırılıyor. Geçen yıl 2022-2025 yıllarında geçerli sayılacak değerler belirlendi. 2022 yılı için vergi artışı yüzde 36,20 oldu.

Bu yıl satın alınan mülk için emlak vergisi 2023'te ödenecek

Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2023'te başlayacak.

Havale ile veya e-Devlet üzerinden ödemeler yapılabilecek

Ödemeler gayrimenkulün bulunduğu belediyeye başvurularak havale yoluyla ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.