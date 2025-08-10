Emlak vergisi ödememenin istisnaları

Her yıl ödenen emlak vergisi için ev, iş yeri, arsa, tarla, bağ, bahçe, yazlık ev gibi taşınmaz sahipleri iki taksit halinde ödemelerini gerçekleştiriyor.

Tek ya da iki taksit halinde ödenen bu vergi, metrekare tutarlarında değişiklikler olabileceği için her yıl güncelleniyor.

TEK SEFERDE YA DA İKİ TAKSİTTE ÖDENEBİLİR

İsteyen kişiler emlak vergisi son ödeme tarihine kadar tahakkuk eden vergi borçlarını tek seferde ödeyebileceği gibi isteyen kişiler de taksitle ödeme yapma imkanından yararlanarak ödemelerini gerçekleştirebilecek.

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname dolduruluyor. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir.

Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmeli.

MUAFİYET ŞARTLARI VAR

Emlak vergisinden muaf olunan bazı durumlar bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) aldıkları aylıktan başka geliri bulunmayan emekliler, geliri olmadığını belgeleyenler, şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar ile gaziler, engelliler, vefat etmiş emeklilerin yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf tutuluyor. Bu muafiyet durumu sadece konutlar için geçerli.

BELEDİYELERE GEREKLİ EVRAKLAR İLE BAŞVURU YAPILMASI GEREKLİ

Diğer mülk türleri muafiyetten faydalanamıyor. Muafiyetten yararlanmak için ilgili belediyelere gerekli evraklar ile başvuru yapılması gerekiyor. Ayrıca muafiyet kapsamına giren kişilerin ücret, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, iş yeri veya konut kira geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri türde bir gelir elde etmemesi gerek. Ancak 2021 yılı için 49 bin lirayı geçmeyen gelirler muafiyetten faydalanmaya engel değil.

Emlak vergisine esas değerlerin tespiti, Emlak Vergisi Değer Takdir Komisyonları tarafından yapılıyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE EMLAK VERGİSİ ORANLARI DİĞER İLLERİN İKİ KATI

Emlak vergisi oranları, gayrimenkulün niteliğine göre, konut, arsa, arazi ve iş yeri gibi alt türlere ayrılıyor. Büyükşehir statüsüne sahip illerde emlak vergisi oranları büyükşehir niteliği olmayan illerin iki katı yüksek olarak uygulanıyor. Emlak vergisi oranı büyükşehir statüsündeki illerde binde 2; büyükşehir statüsüne sahip olmayan illerde ise binde 1 oranı üzerinden hesaplanıyor.

İş yerlerine ait emlak vergisi büyükşehirlerde binde 4; büyükşehir niteliğine haiz olmayan illerde ise binde 2 oranıyla uygulanıyor.

Arazi niteliğindeki gayrimenkuller için büyükşehirlerde binde 2, diğer belediyelerde ise binde 1 oranında vergi uygulanırken, arsalar için büyükşehirlerde emlak vergisi oranı binde 6, diğer şehirlerde ise binde 3 olarak hesaplanıyor.