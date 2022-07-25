Emlak yatırımı için tercih edilen yeni rota Tekirdağ

Emlak sektöründe, İstanbul'a yakın olması ve fiyatların artmasına rağmen İstanbul'dan düşük kalması nedeniyle yatırımcının yeni rotası Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'daki arsa ve konut fiyatları, İstanbul'a göre daha uygunken, fahiş fiyat artışı ile birlikte bu ilde de artışlar gündeme geldi.

Böyle olmasına rağmen özellikle arsa yatırımcıları, yükselen değer olarak gördükleri Tekirdağ'a yatım yapmaktan geri durmuyor.

Birikimleri enflasyona karşı koruma yöntemi

İHA'nın haberine göre, İstanbul'daki arsa yatırımcıları, kentte gayrimenkul fiyatlarının hızlı artması sonrası birikimlerini enflasyona karşı koruyabilmek için rotayı Tekirdağ'a çevirdi.

Tekirdağ'daki satışlar 6 ayda yüzde 72,4 arttı

Gayrimenkul uzmanı Fatih Karatepe, Tekirdağ'daki arsa ve tarla satışlarının yılın ilk yarısında yüzde 72,4 arttığını söyledi.

Karatepe, Tekirdağ'da son yıllarda arsa ve tarla yatırımlarında yaşanan artışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karatepe, özellikle koronavirüs salgını sonrası insanların sakin yerler aramasının da bu kentin tercih edilme sebepleri arasında yer aldığını söyledi.

"Tekirdağ'ın İstanbul'a yakın olması bir cazibe nedeni"

Karatepe, Tekirdağ'dan İstanbul'un en merkezi noktasına neredeyse bir saatte ulaşılabildiğini belirterek, "Hem fiyatların İstanbul'un çok gerisinde olması hem megakente çok yakın konumda bulunması hem de turizmden sanayiye birçok alanda öne çıkması nedeniyle arsa ve tarla yatırımcılarının Tekirdağ'a ilgisi katlanarak artıyor." dedi.

"Satış ilgisi daha çok İstanbullu yatırımcılardan geliyor"

Karatepe, sözlerine şöyle devam etti: "İlimizde konut dışındaki arsa ve tarla gibi gayrimenkul satışlarına yönelik ilgi rakamlara yansımış durumda. Geçen yılın ilk yarısında 13 bin 399 olan satış adedi 2022 Ocak-Haziran döneminde 23 bin 94'e yükseldi. Yani Tekirdağ'da arsa ve tarla satışlarının yılın ilk yarısında yüzde 72,4 arttığını görüyoruz. En çok ilgi İstanbullu yatırımcılardan ancak sadece onlarla sınırlı kalmıyor. Tüm çevre illerden ve hatta çok uzak kentlerden gelip yatırım yapmak isteyenler oluyor."