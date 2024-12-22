Emlakçılar, kiralık konut ilanlarındaki zorunlukları satılıklar için de istiyor

AA

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) uygulaması, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık konut ilanları için zorunlu şekilde devreye alınacak.

Satılık konut ilanlarında uygulama ise Ticaret Bakanlığı'nın ikinci talimatına kadar mevcut haliyle devam edecek.

Emlak danışmanları, kiralık konut ilanları için zorunlu hale gelecek EİDS'in aynı zamanda satılıklar için de geçerli olmasını bekliyor.

"SAHTEKARLIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Suriye'den acil satılık gibi birçok ilanın görülmeye başladığını belirten uzmanlar, bu ilanların çoğunun gerçekçi olmadığın ve düzenleme bu sahtekarlıkların önüne geçilebileceğini belirtiyor.

KİRALIK KONUT İÇİN İLAN VERECEKLERİ İLGİLENDİRİYOR

Bu kapsamda, konutlarını kiraya verecekler, e-Devlet'te kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek.

Düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla yetki belgesiz emlak işletmeleri, portallar üzerinden kiralık ilan girişi yapamayacak.

"HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK VE BEKLİYORUZ"

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

"SİSTEM EYLÜLDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ, EMLAKÇILARI BİLGİLENDİRDİK"

Düzenlemenin daha önce hem kiralık hem satılık ilanlar için hazırlandığını ancak sonrasında sadece kiralık ilanlar olarak revize edildiğini belirten Taylan, "Eylülde düzenleme uygulanmaya başlanmıştı. Ticaret Bakanlığımızın hazırlığı doğrultusunda EİDS sektöre son derece ciddi düzen getiriyor. Biz de federasyon olarak bugüne kadar emlakçılarımıza gerekli eğitimleri verdik." dedi.

UYGULAMA PİLOT BÖLGELERDEN BAŞLATILDI

Taylan, uygulamanın pilot bölge olarak Bolu ve Manisa'da 1 Kasım'dan itibaren zorunlu uygulanmaya başladığına dikkati çekerek, her iki ildeki sektör temsilcilerinin de düzenlemeden memnun kaldığını bildirdi.

1 OCAK 2025'TE TAMAMEN ZORUNLU OLUOR

Bakanlığın aldığı kararla 1 Ocak 2025'te tamamen zorunlu olması planlanan düzenlemeye satılık konut ilanlarının dahil edilmediğini anımsatan Taylan, "Eylülden bugüne kadar sistemde ufak tefek aksaklıklar oldu fakat Bakanlığımız bunların hepsini düzeltti. Sistemin ne zaman tamamen zorunlu olacağını bilmiyoruz ama sektör olarak hazırlıklarımızı yaptık ve bekliyoruz." diye konuştu.

"SİSTEM SEKTÖRÜ ÇOK CİDDİ ANLAMDA DÜZENE SOKACAK"

Taylan, sistemin dolandırıcılığın ve sahtekarlığın önüne geçilmesi açısından önemli bir adım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

Bakanlığımız böyle ihtiyaç gördü ve düzenlemeyi şu an yalnızca kiralık ilanlarla sınırlı tuttu. Sistem sektörü çok ciddi anlamda düzene sokacak, kaçak, ayakçı dediğimiz yetkisiz emlakçıları ortadan kaldıracak.

"SURİYE'DEN ACİL SATILIK GİBİ BİRÇOK İLAN GÖRMEYE BAŞLADIK"