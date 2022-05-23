Fahiş fiyat tutkusu tapuda satış işlemlerini iptal ettiriyor

Emlak fiyatlarının hız kesmeden artmasını fırsat bilenler, bu kez de tapu satışları iptallerine imza atıyor.

Emlak fiyatları artıyor. Evlerini satışa çıkartanlar, tapu işlemleri sırasında mülkleri daha da pahalandığı için tapu aşamasında anlaştıklarından daha fazla talep ediyor, alamayınca da satışları iptal ediyor.

Tüm ön işlemler tamamlansa da, gerekli harç ödemeli yapılsa da tapu iptallerinin önüne geçilemiyor.

"Önlem alınmalı"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, yaşanan durumun ev satın alacaklar ve emlakçılar açısından doğurduğu mağduriyeti Ensonhaber'e anlatarak önlem alınmasını istedi.

Tapuda satış işlemleri iptalleri sınırı aştı

Tapuda satış işlemleri iptalleri sınırı aştı

Ev sahiplerinin, evlerini satmak için gittikleri tapu dairelerinde satışı daha fazla kâr elde etmek için iptal ettirdiğini belirten Aşa, alıcılar ve emlakçılar açısından önemli kayıplara varan bu süreci anlattı.

Aşa, yaşananlarla ilgili olarak "Bir ayda 3 bin 500’e yakın harç iadesi yapıldı. Tapu harcı ödeniyor; son dakikada ekstra para istendiği için işlem bozuluyor." dedi.

Aşa, alıcıların konutu edinebilmek için arabalarını ya da altınlarını sattığını, bankadan kredi aldıklarını ve son dakika yaşanan iptaller nedeni ile zarar ettiklerini vurguladı.

"Emlakçı açısından sıkıntılı bir olay"

Aşa, emlakçıların da o mülkün satışını yapabilmek için veraset işlemlerinden kredi alımına kadar her aşama ile ilgilendiklerini ve çok emek verdikleri halde son dakika yaptıkları tüm emeğin yok edildiğini vurguladı.

"İktisadi değil ahlaki sorun"

Sektörde yaşananların satıcı kaprisi ya da açgözlülük olarak tanımlandığını dile getiren Aşa, "Bu iş iktisadi olaydan çıktı ahlaki sorun haline geldi." dedi.

"Satıcılar empati yapsın"

Aşa, sektör olarak devletten acil şekilde düzenleme beklediklerini belirterek, "Artık buna bir hudut gelmeli. İlgili düzenleme tüketici kanununda yapılmalı. İnşaat sektöründe arz ve talep dengelenmeli. Böylelikle inşaat sektörünün önü açılmalı. " diyerek satıcıları empati yapmaya çağırdı.