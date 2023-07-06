Fahiş kiraların önüne geçmek için İspanya modeli düşünülüyor Yüksek kiraya karşı yüzde 25 zam sınırı bir kez daha uzatıldı. Son günlerde dile getirilen İspanya modelinin Türkiye'de uygulanmasıda gündemde. Yeni düzenleme ile 'hayalet ev' olarak tanımlanan boş evlerden daha fazla vergi alınması planlanıyor.

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ensonhaber.com

Kira artışları nedeniyle son dönemde ev sahipleri ile kiracılar karşı karşıya geldi.

Fahiş kiraya karşı yüzde 25 zam sınırı bir sene daha uzatılırken kalıcı çözüm için de harekete geçildi.

Yeni düzenleme ile birlikte 'hayalet ev' olarak adlandırılan ve yüksek kira beklentisiyle boş tutulan evlere yüksek vergi geliyor.

'İspanya modeli' olarak da bilinen düzenleme için düğmeye basıldı.

Bölge bölge tespit edilecek

Show Haber'in aktardığına göre ilk adımda boş tutulan evlerin bölge bölge haritası çıkarılacak.

Çok sayıda konutun boş kalması, kira krizinin daha da derinleşmesine neden olurken AK Parti meclis grubu da İspanya modeline sıcak bakıyor.

Meclis'e sunulacak

Yüksek vergi vermek yerine ev sahiplerinin evlerini kiraya vermek isteyeceği görüşü hakim olurken düzenlemenin en kısa sürede tamamlanarak teklif olarak Meclis'e sunulması bekleniyor.