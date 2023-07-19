Gayrimenkul hukuku uzmanı yanıtladı: Kiralarda fiyat artışı sürecek mi? Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz Ensonhaber Gündem Özel'de konut fiyatlarını ve güncel kira durumunu değerlendirdi.

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Yurt genelinde artan konut satın alma ve kira fiyatlarından vatandaş şikayet etmeye devam ederken, yeni düzenlemeler ile durum kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



En çok merak edilen soru ise; konut fiyatlarında ve kira fiyatlarında artışların devam edip etmeyeceği.



Konuyla ilgili Ensonhaber Gündem Özel'e katılarak soruları yanıtlayan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, birçok önemli mevzuyu da aydınlattı.

"Konut fiyatlarında döviz bazlı bakılırsa artış yaşanmadı"

Konut fiyatlarında artış olup olmayacağı ile ilgili konuşan Kiraz şunları söyledi:

"Maalesef çok uzun yıllar yaşamış olduğumuz bir tablo var. Bu tablo bir kaç yıldır devam ediyor. Enflasyon ve ekonomik tablo bunda en belirgin etken. Konut üretiminin talebi karşılayamaması, ve yabancıya mülk satışı da bunda rol oynuyor. Konut fiyatlarının artışı ise aslında döviz bazlı bakıldığında durdu. Aslında dolar bazında baktığımızda, dolar bazında hesaplarsanız, konut fiyatlarında artış yaşanmadı."

"Yüzde 25 kuralı sebebiyle kira fiyatlarında artışlar devam edecek"

Kira fiyatlarındaki artışa değinen Kiraz şu ifadeleri kullandı:

"Kiralamalarda ise bu durum öyle değil. Yüzde 25 kuralı ikinci sene uzadığı için, mal sahipleri ciddi derecede tereddütte ve rahatsız. Bu rahatsızlık onların evlerini tahliye etmelerine ve dava açmalarına neden oluyor. Geçtiğimiz yıl 2022 yılı içerisinde açılan tahliye davası 22 bin. Bu sene ise 6 ayda açılan dava sayısı 47 bin. 2022'den 2 katı fazla tahliye davası açılmış. Bunun asıl sebebi yüzde 25. Boş evler, hayalet evler buna neden oluyor. Dolayısıyla bu yüzde 25 kuralı çerçevesinde kira fiyatlarında şu an mal sahipleri konutlarını boşaltmaya çalıştıkları, arz ve talep dengelenemediği için kira fiyatlarında gerileme beklemiyorum. Hatta artış bile yaşanabilir. Çünkü talep her zaman devam edecek."

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