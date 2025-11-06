Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine göre; arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları yükselişte.

Yılın 10 ayında tapu dairelerinde toplam 16,7 milyon işlem gerçekleştirilirken bu işlemlerden elde edilen harç geliri 122,8 milyar liraya yaklaştı.

10 AYDA SATIŞ REKORU

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı bu yılın ocak-ekim döneminde, yıllık bazda yüzde 9,7'lik artışla 2,6 milyona ulaşarak rekor kırdı.

Yılın 10 ayında gayrimenkul satışları, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylülde artarken martta ve ekimde kısmi düşüş gösterdi.

AY AY GAYRİMENKUL SATIŞI

Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282, temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564, eylülde 300 bin 687, ekimde ise 310 bin 457 olarak gerçekleşti. Ekimde yılın en yüksek aylık satış sayısına ulaşılmış olsa da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,8'lik düşüş yaşandı.

Ocak-ekim döneminde ise gayrimenkul satışları yüzde 9,7 artarak 2 milyon 600 bin 942'ye yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-ekim verisi olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki en yüksek rakam 2022 yılında 2 milyon 551 bin 640 olarak gerçekleşmişti.

TAPU DAİRELERİNDE 16,7 MİLYONA YAKIN İŞLEM YAPILDI

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 16 milyon 676 bin 177 işlem gerçekleştirildi. Bunun 2,6 milyonunu satış, 1,1 milyondan fazlasını ipotek, 403 binini intikal, 142 bine yakınını düzeltme, yaklaşık 56 binini kamulaştırma, 44,1 binini ayırma, 29,4 binini bağış, 25,3 binini birleştirme, 23,4 binini taksim işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 12,1 milyonu aştı.

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 76,2 artışla 122 milyar 781 milyon 190 bin liraya yükseldi. Bunun 117,4 milyar lirası satış işlemlerinden geldi.

OCAK-EKİM DÖNEMİ RAKAMLARI

Ülke genelinde 2020-2025 yılları ocak-ekim dönemleri dikkate alındığında satılan gayrimenkul adetleri şöyle:

YILLAR (OCAK-EKİM) / SATILAN GAYRİMENKUL ADEDİ

2025 / 2 milyon 600 bin 942

2024 / 2 milyon 371 bin 688

2023 / 2 milyon 419 bin 981

2022 / 2 milyon 51 bin 640

2021 / 2 milyon 262 bin 755

2020 / 2 milyon 297 bin 675