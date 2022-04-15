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    Mart ayında yabancılara konut satışı yüzde 31 arttı

    Yabancılara konut satışı her geçen gün artarken, TÜİK verilerine göre, 1 senede yabancıya satış yüzde 31 artarak 5 bin 567 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 12:17
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    Mart ayında yabancılara konut satışı yüzde 31 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı mart ayı konut satış istatistiklerine göre, konut satışları yurt genelinde bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 olmuştu.

    Açıklanan bu istatistikler doğrultusunda, toplam konut satışları yabancılara yönelik payı yüzde 4,1 olduğu belirlendi.

    Geçen seneye oranla yüzde 31 artış

    Bu bağlamda, yabancılara konut satışı yıllık bazda değerlendirildiğinde ise 2021 yılının Mart ayına göre yüzde 31 artış yaşanıp sayının 5 bin 567 olduğu açıklandı.

    Yabancılara en çok konutun satıldığı il 2 bin 245 konutun belirlendiği İstanbul oldu.

    Mart ayında yabancılara konut satışı yüzde 31 arttı #1

    En çok İstanbul'dan satış yapıldı

    Başta megakent İstanbul'un yer aldığı sırayı bin 434 konut ile Antalya, 347 konut ile Ankara sürdürdü.

    Yapılan konut satışı yalnızca ocak-mart olarak değerlendirildiğinde ise geçen seneye oranla yüzde 45,1 artarak 14 bin 344 oldu.

    Türkiye'den en fazla İranlılar ev aldı

    Son 4 yılda en fazla Irak vatandaşına konut satıldığı belirlenirken, bu oran değişti.

    Yeni verilere göre mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 784 konut satın alarak başı çekerken, Irak'a 741 konut, Rusya Federasyonu'na ise 547 konut satıldı.

    Mart ayında yabancılara konut satışı yüzde 31 arttı #2


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