Günübirlik konutlarla ilgili kanun Meclis'e geliyor Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

AA

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına bir dizi kurallar getirilmesi planlanıyor.

Konutların bulunduğu apartman ya da sitenin onayı ve kiralanan konutların içinde yapılacak yeni düzenlemeler de bu kuralların kapsamında olacak.

Günübirlik konut kiralamalarını kapsayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunulduğu açıklandı.

"Teklifimiz 30 maddeden oluşuyor"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ile ilgili olarak şu bilgiyi aktardı:

28. Dönem 2. Yasama yılın ilk teklifini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Teklifimiz 30 maddeden oluşuyor. Teklifle konutların turizm amaçlı kiralanmasını öngörüyor.

Emekli ikramiyeleri aynı yasada

Emekli maaşlarına yansıtılacak 5 bin TL'lik ikramiyenin de, komisyon aşamasında bu teklife önergeyle ekleneceği değerlendiriliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)