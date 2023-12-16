Hataylı depremzedeler için geri sayım başladı! Afet konutları teslim edilecek Depremin vurduğu Hatay'da 33 noktada deprem konutlarının yapımı sürerken, yıl sonunda 6 bin 979 evin hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

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DHA

Deprem bölgesi ayağa kaldırıldı...

6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ilde etkili olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentler adeta yerle bir oldu.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, talimat vererek konutların 1 yıl gibi kısa sürede yükselmesi için talimat verdi.

Bakanlık vakit kaybedemeden düğmeye bastı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde de TOKİ harekete geçerek yöresel ve mimari yapıya uygun konutlar inşa etti.

Kimi kentlerde kırsal alanlarda ve merkezlerde konutlar hızla tamamlandı ve yaşam başladı.

Geri kalan konutlarda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Yıl sonunda 7 bin ev teslim edilecek

Depremin vurduğu Hatay'da da hayata dönüş çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda konteyner ve çadır kentlerde yaşayan depremzedeler için kentte 33 noktada yeni deprem konutları inşa ediliyor.

Toplam 45 bin 186 bağımsız etabın yapımı sürerken, yıl sonuna kadar 6 bin 979 ev, hak sahiplerine teslim edilecek.

Örnek daireler görüntülendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçen günlerde yaptığı açıklamada, deprem konutlarının belirli bir kısmının yapımının tamamlandığını belirtti.

Öte yandan, Kırıkhan ilçesindeki depremzedelerin anahtar teslim alacakları, yeni örnek daireler de görüntülendi.

Evlerin 3 oda 1 salon şeklinde tasarlandığı görülürken, belli aralıklarla hak sahiplerine teslimi devam edecek.

İşte örnek daireden kareler...

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)