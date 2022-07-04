Hazine taşınmazları ekonomiye kazandırılıyor

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ihale yolu ile satışa çıkartılan Hazine taşınmazlarında, bazı muafiyetler ve indirimler sunulduğu dile getirildi.

Hazine'nin taşınmazlarının çıkarıldığı ihalelerde indirim, taksitlendirme ve vergiden muafiyet kolaylıkları sunuluyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ihale yolu ile satışa çıkartılan Hazine taşınmazlarında bazı muafiyetlerin ve indirimlerin sunulduğunu belirten Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Hazine'ye ait taşınmazlar ekonomiye kazandırılması amacıyla gerçek veya tüzel kişilere ihale yoluyla satılıyor. Hazine taşınmazlarının satışında alıcılara indirim, taksitlendirme ve vergiden muafiyet kolaylıkları sağlanıyor. Kamu idarelerinin ihtiyaç duymadığı ihale ile satılan taşınmazların listesine Milli Emlak Genel Müdürlüğünün internet sayfasından erişilebiliyor.” dedi.

"İndirim, taksit ve muafiyetler var"

Yapılan satışlardaki kolaylıklara da değinen Özelmacıklı, “Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde 20 indirim yapılıyor. Yüzde 25'i peşin alınan taşınmazın satış bedelinin geriye kalan kısmının azami iki yıl içerisinde ve üçer aylık dönemler itibariyle sekiz eşit taksitte ödenebilme imkânı sunuluyor.

Vergi muafiyetleri uygulanıyor

Satış işleminde KDV muafiyeti bulunurken, düzenlenen belgeler için de vergi, resim ve harç muafiyeti bulunuyor. Satışı yapılan taşınmazın, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden de muafiyeti var.” diye konuştu.

"Her şey satılamıyor"

İHA'nın haberine göre, satışı mümkün olan ve mümkün olmayan Hazine taşınmazları hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan, herhangi bir kamu hizmeti için gerekli olmayan ve hukuken ihaleye çıkarılmasında herhangi bir sakınca bulunmayan taşınmazlar satışa çıkarılabiliyor. Özel mevzuatı gereğince satışı mümkün olmayan taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar, kıyıda kalan taşınmazlar, ormanlar, meralar, kamu hizmetine tahsisli taşınmazlar, imar planı ile kullanım amacı kamu hizmeti niteliği taşıyan taşınmazlar (park, yeşil alan, resmi kurum alanı gibi), ilgili kamu idaresince satışına izin verilmeyen taşınmazlar, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ancak nazım veya uygulama imar planı dışında (plansız alanda) kalan taşınmazlar satılamıyor." ifadelerini kullandı.