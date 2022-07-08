Petrol
104.23
-0.40%
Euro
17.5126
-0.29%
Dolar
17.3207
0.31%
Altın
967.78
0.25%
Borsa
2436
0.43%
Bitcoin
370.701
4.59%
BTXN Coin
6.65
0.91%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    İlk 6 ayda 1,5 milyondan fazla gayrimenkul satış işlemi yapıldı

    Arsa, işyeri, konut ve bina gibi gayrimenkullerin satış işlemleri ile ilgili aylık veriler yayınlandı.
    • 08.07.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 12:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İlk 6 ayda 1,5 milyondan fazla gayrimenkul satış işlemi yapıldı

    Her ay yayınlanan veriler gayrimenkul satışında İstanbul'un öne çıktığını gösteriyor.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında 1,5 milyondan fazla gayrimenkul satış işlemi yapılarak yaklaşık 18,5 milyar lira tapu harcı geliri elde edildi.

    Geçen ay 331 bin 693 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Hazirandaki satış işlemi sayısı, 276 bin 376 gayrimenkul satış işleminin yapıldığı mayısa göre yüzde 20,01 oranında arttı.

    Hazirandaki satışlardan 4 milyar 637 milyon 770 bin lira tapu harcı geliri sağlandı.

    İstanbul ilk sırada yer aldı

    En çok satış işlemi yapılan iller arasında 216 bin 963'le İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 110 bin 474 ile Ankara, 89 bin 381 ile İzmir, 67 bin 105 ile Antalya, 61 bin 400 ile Bursa, 46 bin 895 ile Konya, 44 bin 780 ile Kocaeli ve 43 bin 394 ile Balıkesir takip etti.

    emlak

    Ocak-haziran dönemindeki satış işlemleri

    AA'nın haberine göre ülke genelinde Ocak-Haziran 2022 döneminde 1 milyon 603 bin 664 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 18 milyar 415 milyon 817 bin lira tapu harcı geliri elde edildi.

    Bu satış işlemlerinin 708 bin 547'sini konut, 274 bin 500'ünü arsa, 430 bin 125'ini tarla, 75 bin 284'ünü iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu.


    İlginizi Çekebilir

    Zengin olmanın küçük ayrıntıları
    Metabot

    Zengin olmanın küçük ayrıntıları

    İngiltere, Amazon hakkında inceleme başlattı
    Teknoloji

    İngiltere, Amazon hakkında inceleme başlattı

    6 Temmuz 2022 Çarşamba reyting sonuçları...
    Medya

    6 Temmuz 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

    Görüş Bildir