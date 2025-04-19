İlk çeyrekte konut fiyatlarının en çok arttığı ve azaldığı iller

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı ilk çeyrek konut fiyatları verilerini yayımladı.

Buna göre, 2024 yılının sonunda Türkiye genelinde 36 bin 61 TL olan ortalama konut metrekare fiyatı, bu yılın ilk üç ayında yüzde 4,66 oranında artarak 37 bin 740 TL'ye yükseldi.

ANKARA-İSTANBUL KARŞILAŞTIRMASI

Ankara ve İzmir'le karşılaştırıldığında İstanbul'da konut fiyatlarının artış hızı daha düşük kaldı.

ANKARA'DA KONUT METREKARE FİYATI: 33 BİN 272 TL

Başkent Ankara’da konut metrekare artış oranı yüzde 11,79’a çıktı.

Böylece Ankara'da konut metrekare fiyatı 33 bin 272 TL'ye yükseldi.

İSTANBUL'DA KONUT METREKARE FİYATI: 61 BİN 85 TL

İstanbul'da yılın ilk çeyreğinde konut fiyatlarının yüzde 10,06 oranında arttı.

Bu artışla birlikte şehirde konut metrekare fiyatı 61 bin 85 TL oldu.

KONUT METREKARE FİYATI EN FAZLA ARTAN İLLER

TCMB verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde en fazla konut metrekare fiyatı artışı yaşanan iller şöyle sıralandı:

1- Muş: 20 bin 442 TL (Yüzde 25,66)

2- Diyarbakır: 25 bin 806 TL (Yüzde 17,45)

3- Kırklareli: 34 bin 992 TL (Yüzde 17,34)

4- Bingöl: 21 bin 260 TL (Yüzde 16,91)

5- Bitlis: 19 bin 802 TL (Yüzde 13,59)

6- Kırşehir: 20 bin 645 TL (Yüzde 13,14)

7- Rize: 29 bin 231 TL (Yüzde 12,47)

8- Iğdır: 22 bin 222 TL (Yüzde 12,42)

9- Çanakkale: 40 bin 70 TL (Yüzde 12,20)

10- Karaman: 23 bin 987 TL (Yüzde 11,93)

KONUT METEKARE FİYATI EN FAZLA DÜŞEN İLLER

TCMB verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde en fazla konut metrekare fiyatı düşen illerin sıralaması:

1- Şırnak: 18 bin 137 TL (Yüzde -2,06)

2- Yozgat: 19 bin 231 TL (Yüzde -0,74)

3- Nevşehir: 25 bin 806 TL (Yüzde 0,28)

4- Osmaniye: 19 bin TL (Yüzde 1,06)

5- Çankırı: 22 bin 962 TL (Yüzde 1,74)

6- Muğla: 67 bin 86 TL (Yüzde 2,45)

7- İzmir: 41 bin 743 TL (Yüzde 2,83)

8- Zonguldak: 29 bin 865 TL (Yüzde 3,93)

9- Trabzon: 26 bin 316 TL (Yüzde 3,97)

10- Sinop: 29 bin 452 (Yüzde 4,51)