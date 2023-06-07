İngiltere'de 11 yıl sonra bir ilk yaşandı: Konut fiyatları geriledi Konut fiyatlarının ve kiraların artması tüm dünyanın ortak sorunu haline geldi.

AA

İngiliz konut kredi kuruluşu Halifax, fiyatlara ilişkin açıklama yaptı.

ülkede ortalama konut fiyatları bu yılın mayıs ayında 286 bin 582 sterlin oldu.

İngiltere’de konut fiyatlarının mayısta 11 yıl sonra ilk kez yıllık bazda düştüğü bildirildi.

Fiyatlar yıllık bazdayüzde 1 düştü

Açıklamada, ülkede konut fiyatlarının bu yılın mayıs ayında aylık bazda değişmediği, yıllık bazda ise yüzde 1 düştüğü belirtildi.

Fiyatlar Aralık 2012'den bu yana ilk kez düşüyor

Lyods Bankacılık Grubu’nun bir parçası olan Halifax’ın açıklamasında, fiyatların yıllık bazda Aralık 2012'den bu yana ilk kez düştüğü vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Halifax Konut Kredileri Direktörü Kim Kinnaird, şu değerlendirmede bulundu:

Beklendiği gibi, yılın ilk çeyreğinde konut piyasasında görülen kısa süreli yükseliş, yüksek faiz oranlarının hane halkı bütçelerine ve özellikle sabit faizli ipotek anlaşmaları bitenlere yavaş yavaş yansımasıyla birlikte azaldı.

Sabit ipotek oranları yükselmişti

Enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek kalmasıyla, piyasaların 2008 başından bu yana ilk kez politika faizini yüzde 5'in üzerine çıkaracak birkaç faiz artışını daha fiyatladığını belirten Kinnaird, bu beklentilerin sabit ipotek oranlarının piyasa genelinde yeniden yükselmeye başlamasına neden olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: