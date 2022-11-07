İngiltere'deki konut fiyatlarında sert düşüş yaşandı

Ülkede konut fiyatları, geçen ay yüzde 0,4 azalarak Şubat 2021'den bu yana en sert düşüşü kaydetti. Ortalama bir konutun fiyatı, ekimde 293 bin 664 sterlinden 292 bin 598 sterline geriledi.

İngiltere'de, konut fiyatlarının ekim ayına ilişkin raporu yayınlandı.

Konut kredi finansman kuruluşu Halifax tarafından yayınlanan verilere göre, ülkede konut fiyatları ekimde yüzde 0,4 geriledi.

Yıllık bazda 8,3 arttı

Bu kapsamda konut fiyatlarının, Şubat 2021'den bu yana en sert düşüşü kaydettiği belirlendi.

Öte yandan konut fiyatları, yıllık bazda ise yüzde 8,3 arttı.

"Üçüncü kez konut fiyatlarında düşüş görüyoruz"

Ülkede ortalama bir konutun fiyatı, ekimde 293 bin 664 sterlinden 292 bin 598 sterline geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halifax Konut Kredileri Direktörü Kim Kinnaird, "Son 4 ay içerisinde üçüncü kez konut fiyatlarında düşüş görüyoruz. Bu yılın ekim ayındaki yüzde 0,4'lük düşüş, geçen yılın şubat ayından bu yana gördüğümüz en sert düşüş." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl yüzde 10 düşüş bekleniyor

Kinnaird, ülkede son aylarda konut fiyatlarında görülen düşüşe rağmen ortalama bir konutun fiyatının son 12 ayda 22 bin sterlin, son 3 yılda ise yaklaşık 60 bin sterlin artış kaydettiğini bildirdi.

AA'nın aktarımına göre; uzmanlar, ülkede artan hayat pahalılığı, özellikle enerji ve gıda fiyatları nedeniyle konut fiyatlarının gelecek yıl yaklaşık yüzde 10 düşüş kaydetmesini bekliyor.

Son 33 yılda tek seferde en sert faiz artırımı gerçekleşti

İngiltere'de enflasyon, haziranda yüzde 10,1 artış kaydederek son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçtiğimiz hafta politika faizini 75 baz puanlık artışla yüzde 3'e çıkararak 1989 yılından bu yana tek seferde en sert faiz artırımını gerçekleştirmişti.