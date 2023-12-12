İnşaat maliyetleri ekimde yıllık yüzde 65,93 arttı TÜİK'in verdiği bilgilere göre, inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 65,93 arttı, aylık yüzde 2,20 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksi ise yıllık yüzde 65,02 arttı, aylık yüzde 2,45 artış gösterdi.

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İnşaat maliyet endeksi 2023 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,20 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,43 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,67 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52 arttı, işçilik endeksi yüzde 113,47 yükseldi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,45 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,02 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,61 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,28 arttı, işçilik endeksi yüzde 113,31 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 68,88 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,43 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,88 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,28 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,85 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,30 arttı, işçilik endeksi yüzde 114,04 arttı.