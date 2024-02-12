İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,31 artış gösterdi TÜİK, inşaat maliyet endeksi verilerini aktardı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,31 ve aylık yüzde 1,94 arttı.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Aralık dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,31 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,05 ve işçilik endeksi yüzde 1,67 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 54,26 ve işçilik endeksi yüzde 111,83 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 66,42, aylık yüzde 2,20 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,20 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,46, işçilik endeksi yüzde1,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,72 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,62 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 70,28, aylık yüzde 1,13 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,28 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,83 arttı, işçilik endeksi yüzde 2 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 112,63 arttı.