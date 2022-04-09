İnşaat malzemeleri ihracatı Şubat 2022'de 32 milyar doları aştı

İMSAD tarafından açıklanan Dış Ticaret Endeksi'ne göre inşaat malzemeleri ihracatı, 2022 yılı şubat ayında, geçen seneye göre 39,3 arttı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından Dış Ticaret Endeksi şubat ayı sonuçları açıklandı.

Bu bağlamda, inşaat malzemeleri ihracatı 2022 yılı şubat ayında, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 39,3 artarak 2,8 milyar dolar oldu. Yıllık ihracat ise şubat ayında 32 milyar doları aştı.

Yıllık ihracat şubat ayında miktar olarak 64,96 milyon tondan 65,34 milyon tona ulaşırken, ortalama ihracat birim fiyatı 0,49 dolar/kg oldu.

Türkiye İMSAD'dan yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

"Şubat ayında hızlı toparlanma yaşandı"

Ocak ayında doğal gaz ve elektrik kesintilerinin yol açtığı üretim kayıplarıyla yavaşlayan inşaat malzemeleri sanayi dış ticaret performansı, şubat ayında kesintilerin ortadan kalkmasıyla yeniden güç kazandı. Mevcut pazarlarda inşaat sektöründe yaşanan toparlanma ve inşaat malzemelerine yönelik talep artışı şubat ayında da sürdü.

"İhracat geçen seneye göre arttı "

İnşaat malzemeleri ihracatı 2022 yılı şubat ayında, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 39,3 artarak 2,8 milyar dolar oldu. Aynı dönemde ihracat miktar olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artışla 5 milyon tona ulaştı. Ortalama ihracat birim fiyatları, dünya genelinde emtia fiyatlarında yaşanan artışa bağlı olarak yüksek değerlere ulaştı. Geçen yıl şubat ayında 0,44 dolar/kg seviyesinde bulunan inşaat malzemeleri sanayi ortalama ihracat birim fiyatı, 2022 yılı şubat ayında yüzde 27,3’lük artışla 0,56 dolar/kg seviyesine yükseldi. Şubat ayı ithalatı ise geçen yıla göre yüzde 25,7 artarak 813 milyon dolara yükseldi. 2022 yılı şubat ayında inşaat malzemeleri ithalatı miktar olarak da artarak 265 bin 880 tona ulaştı. 2022 yılı şubat ayında aylık ortalama ithalat birim fiyatı 3 dolar seviyesini aşarak, 3,06 dolar/kg oldu.





"Ortalama ihracat birim fiyatları değer ve birim fiyat olarak arttı"

Alt sektörlerde ihracat birim fiyatları yükselişte

şubat ayında inşaat malzemeleri alt sektörlerinde ihracat performansı benzer eğilimler göstererek geçen yılın aynı ayına göre miktar, değer ve birim fiyat olarak arttı.

"Demir çelik birim fiyatları geçen seneye göre yüzde 36,5 arttı"

2022 yılı şubat ayında 8 alt ürün grubunun tamamında ortalama ihracat birim fiyatları, küresel emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki artışların etkisiyle yükseldi. Şubat ayında demir çelik ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatları geçen yılın şubat ayına göre yüzde 36,5, mineral ürünlerin yüzde 10, elektrik malzemeleri ve teçhizatlarının yüzde 16,7, ağaç ve ahşap ürünlerin yüzde 28,2, metal bazlı ürünlerin ise yüzde 33,2 oranında arttı. Bu dönemde 8 alt ürün grubunun 6’sında ihracat miktar olarak geçen yılın şubat ayının üzerinde gerçekleşti. Miktar olarak artışlarda geçen yılın ilk aylarındaki artışların baz etkileri görüldü. 2022 yılı şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 30,9 ile metal bazlı ürünlerde gerçekleşirken, yalıtım malzemelerinde yüzde 24,3, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 15,1 artış oldu.





"En yüksek ihracat artışı metal bazlı ürünlerde"

Elektrik malzemeleri ve teçhizatları ile prefabrik yapıların ihracatı miktar olarak geriledi. Şubat değer olarak geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek ihracat artışı yüzde 74,2 ile metal bazlı ürünlerde gerçekleşti. Demir çelik ürünlerinde yüzde 50,4, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 46, yalıtım malzemelerinde yüzde 26,7 ve kimyasal bazlı ürünlerde ise yüzde 22,8 oranlarında artışlar yaşandı.

Şubat ayında küresel pazarlarda talep artışı yavaşlarken, Türkiye’ye yönelik ilave talebin artarak sürdüğü gözlendi. Bu olumlu etkiyle şubat ayında sanayi ürünleri ihracatı değer olarak 15 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak 8,68 milyon ton ile önceki aya göre yükseldi.





"Emita ve nihai ürün fiyatlarındaki artış belirleyici oluyor"

2021 yılı şubat ayında 1,45 dolar/kg olan sanayi malı ihracatı ortalama birim fiyatları, 2022 yılı şubat ayında 1,73 dolar/kg olarak yüksek seviyesini korudu. Böylece yüksek ortalama ihracat birim fiyatlarının ihracata katkısı yeni yılda da sürdü. Ortalama ihracat birim fiyatlarının artışında küresel ölçekte emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki artış belirleyici rol üstleniyor.

İnşaat malzemeleri sanayi dışındaki sanayilerin toplam ihracatı değer olarak 2022 yılı şubat ayında önceki aya göre artarak, 12,21 milyar dolar seviyesine ulaştı. İhracat, miktar olarak da artış kaydetti. İnşaat malzemeleri sanayi dışındaki sanayilerin ihracat ortalama birim fiyatı 2021 yılı şubat ayında 2,72 dolar/kg iken 2022 yılı şubat ayında 3,31 dolar/kg oldu.

"Öngörülemeyen maliyet yükleri büyüme ivmesini zayıflatıyor"

Yeni yılda ülkemiz sanayi mallarına yönelik ilave talebin artarak sürmesiyle, mart ayında yüksek ihracat rakamlarına ulaşıldı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşına paralel olarak değişen küresel

dengelerin sanayi malı ihracatına olumsuz yansımaları bekleniyor. Yurt içinde 1 Nisan 2022 itibarıyla elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatına yüzde 44,30, sanayide kullanılan doğal gaz fiyatına yüzde 50, sanayi abonelerinin elektrik tarifelerinde ise yüzde 20 ile yüzde 26,37 arasında artış yapılması, inşaat malzemeleri sanayisini öngörülemeyen maliyet yükleriyle karşı karşıya bırakarak yakaladığı sürdürülebilir büyüme ivmesini zayıflatıyor.





"Üretim ve rekabetteki gücü geliştirmek hedefimizdir"

Enerji yoğun üretim yapan sektörlerin başında gelen inşaat malzemeleri sanayisi, bu 2 düzenlemeyle öngörülemeyen şartlarla karşılaştı. 2021 yılında ülkemiz ihracatında 30,8 milyar dolar ile yüzde 13,7 paya sahip olan, cari açığa pozitif katkısı yüzde 358 düzeyinde bulunan, miktar olarak en yüksek ihracat yapan 3’üncü sektör konumundaki inşaat malzemeleri sanayisi olarak üretim ve rekabetteki gücümüzü korumak ve geliştirmek hedefimizdir.

"Yenilenebilir enerji ve alternatif kaynaklar için zamana ihtiyaç var"

Enerji maliyetlerindeki yüksek artış, sanayicinin sürdürülebilir büyümesini güçleştirme potansiyelindedir. Özellikle ihracat yapan sanayicilerimiz yüksek enerji maliyetlerinin yanı sıra AB Yeşil Mutabakatı nedeniyle gelecek karbon vergilerinin de rekabet gücümüzü olumsuz etkileyeceği

açık. Doğal gaza alternatif olarak kömür ya da akaryakıta yönelme alternatif çözümü kısa-orta vadede imkansızdır. Yenilenebilir enerji veya alternatif kaynakları yönelmek için zamana ihtiyaç olduğu açık.

"Sektörümüz, ülkemizin gelişimi için katkı sağlayacak"

Sektörümüzün bu süreci telafisi imkânsız kayıplara uğramadan yönetebilmesi ülkemiz ve sektörümüzün gelişimi için kritik öneme sahiptir. Sektörümüzün güçlü potansiyelimiz ile ülkemiz gelişimi için yapacağı daha çok iş, sağlayacağı daha çok katkı olduğuna inanıyoruz.