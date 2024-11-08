İnşaat malzemesi ihracatı üç aydır yükseliyor

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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi'ne göre sektörün ihracatı eylül ayında 2,62 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Buna göre, inşaat malzemesi ihracatı üç aydır artmaya devam etti.

Türkiye İMSAD raporuna göre, eylül ayında inşaat malzemesi ihracatı miktar olarak ağustos ayına kıyasla 222 bin ton artarak 4,14 milyon tona yükseldi.

Bu sonuç, geçen yılın eylül ayı ihracat performansının ise yüzde 1,2 altında kaldı.

Eylül ayında ortalama ihracat birim fiyatı yıllık bazda yüzde 0,5 artışla 0,63 dolar/kilogram olarak kaydedildi. Ortalama ihracat birim fiyatları ağustos ayına göre ise sınırlı ölçüde düştü.

İNŞAAT MALZEMESİ İTHALATI İSE 941 MİLYON DOLAR

Söz konusu ayda inşaat malzemesi ithalatı ise 941 milyon dolar oldu. Böylece ithalat geçen yılın eylül ayına göre yüzde 6,8 arttı. Ayrıca ithalat ağustos ayından sonra eylül ayında da 1 milyar doların altında kaldı.

Eylülde inşaat malzemesi ithalatı miktar olarak 316 bin 577 ton seviyesinde gerçekleşti. Raporda, aylık ithalatın miktar olarak düşüş gösterdiği belirtildi.

İnşaat malzemesi sanayi ortalama yıllık ithalat birim fiyatı ise eylül ayında bir önceki aya göre artış kaydetti ve 2,97 dolar/kilogram seviyesine çıktı.

YILLIK İHRACAT 28,78 MİLYAR DOLAR OLDU

Eylül ayı ihracat performansına bağlı olarak eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış inşaat malzemesi ihracatı 28,78 milyar dolar oldu.

Bu sonuçla yıllıklandırılmış ihracat, geçen yılın eylül ayı sonu yıllık ihracatının yüzde 2,7 altında kaldı. Eylül ayında yıllıklandırılmış ihracat miktar olarak da yüzde 1,9 azaldı ve 45,64 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış ortalama ihracat birim fiyatı ise 0,63 dolar/kilogram oldu. Raporda, son üç aydır ihracatta yükseliş görüldüğü fakat pazarlardaki durağanlık ve Türk lirasının değerlenmesi nedeniyle artışın sınırlı kaldığına dair tespitlere de yer verildi.