İnşaat söktöründe çalışanlar artıyor! Ocakta ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,8 arttı TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

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Son aylarda inşaat sektöründe çalışanların sayısı rekor kırmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2024 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yılın ocak ayında 14 milyon 620 bin 763 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 2,8 artışla 15 milyon 22 bin 900 kişiye yükseldi.

İnşaat sektöründe yıllık yüzde 9,6 artış yaşandı

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda 0,1, inşaat sektöründe yüzde 9,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,1 arttı.

Bir yılda inşaatlarda ücretli çalışanların sayısı 149 bin 23 kişi arttı

Ocak 2023’de 1 milyon 552 bin 301 olan inşaat çalışanlarının sayısı bir yılda 149 bin 23 kişi artarak bugün 1 milyon 701 bin 324’e yükseldi.

Aylık yüzde 0,1 artış

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ocak ayında bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 ve inşaat sektöründe 0,7 yüzde arttı.