İstanbul’da en fazla konut Esenyurt'ta satıldı İstanbul Planlama Ajansı'nın yayınladığı, Ocak-Haziran 2024 tarihlereni kapsayan İstanbul Veri Bülteni'nde İstanbul'un ilçelerinde konut satış sayısı listelendi.

Haber Merkezi

İstanbul, yaşadığı nüfus, yüzölçümü ve ekonomisi nedeniyle konut satışlarında da öne çıkıyor.

İstanbul’da 2024 yılının ilk altı ayında konut satışları 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 azalarak 93 bin 52 konut olarak hesaplandı.

İstanbul’da 2024 yılının ilk 6 ayında konut satışlarının büyük çoğunluğu ikinci el olarak gerçekleşti.

ESENYURT LİDERLİĞİ KAPTIRMADI

Aynı dönemde, yine ilçeler bazında, bir ay içinde ulaşılan en yüksek satış sayısı 3 bin 216 adet ile mart ayında Esenyurt’ta gözlemlendi.

Esenyurt ilçesini 6 aylık dönemde toplam 4 bin 444 satışla Kartal ve 4 bin 176 satışla Pendik takip etti.

İSTANBUL KONUT SATIŞINDA İLK 5

Esenyurt: 12 bin 136

Kartal: 4 bin 444

Pendik: 4 bin 176

Kadıköy: 4 bin 49

Başakşehir: 3 bin 752

EN AZ KONUT SATIŞI ADALAR'DA

İstanbul’da ilk 6 ayda ilçeler arasında en az konut satışı 139 adet ile Adalar ilçesinde gerçekleşti. Adalar’ı altı aylık dönemde toplam 270 satışla Beykoz ve 300 satışla Çatalca takip etti.

İSTANBUL’DA KONUT SATIŞLARININ YÜZDE 62,3’Ü AVRUPA YAKASI’NDA

2024 yılının ilk altı ayında konut satışlarının yüzde 62,3’ü Avrupa Yakası’nda, yüzde 37,7’si ise Anadolu Yakası’nda gerçekleşti.

Avrupa Yakası’nda gerçekleşen konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalırken, Anadolu Yakası’nda yüzde 2,1 arttığı görüldü.