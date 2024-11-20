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İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatlarında son durum

İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatlarında son durum Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'daki kira fiyatları yükseldiği yerde yatay seyirde devam ediyor. Kira fiyatlarında en pahalı ilçeler Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli ve Çekmeköy olarak sıralanıyor.