İstanbul'un 10 yılda 1,2 milyon yeni konuta ihtiyacı var

AA

KONUTDER, PwC Türkiye'ye İstanbul'un gelecek 10 yıllık konut ihtiyacının tespitine yönelik strateji raporu hazırlattı.

Rapora göre İstanbul'a 2025-2034 yılları arasındaki süreçte 1.,22 milyon yeni konutun kazandırılması gerekiyor.

Geçen yılın raporunda bu ihtiyaç 1,23 milyon olarak kayda geçmişti.

KONUTDER'in PwC Türkiye'ye hazırlattığı rapora göre, İstanbul'un her yıl ortalama 122 bin yeni konuta ihtiyacı bulunuyor.

İSTANBUL, TERSİNE GÖÇ VERECEK

Rapora göre, göç hareketleri ve geçici koruma kapsamındaki tersine göç sebebiyle İstanbul'da 127 bin ev boşalacak ve ihtiyaç buradan karşılanacak.

NÜFUSU ARTACAK

İstanbul'un nüfusunun yüzde 3 artışla 2034 yılında 16.2 milyona çıkacağına işaret edilen rapora göre, demografik yapının değişmesiyle birlikte hane sayısı da yüzde 20 artışla 6 milyona yükselecek.

TEKİL YAŞAYANLAR ARTIYOR

Raporda, "İstanbul'daki hane halkı sayısı düşerken tekil yaşamda bir artış gözlemleniyor. Bu da konut tiplerini küçültüyor ve 1+0 gibi küçük metrekare evlere daha çok ihtiyaç olduğuna işaret ediyor." denildi.

HANE HALKI SAYISI GERİLİYOR

Rapora göre, 2012 yılında 3,57 olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2024'te 3,13'e, 2034'te ise 2,68 kişiye kadar gerileyecek.

Buna paralel olarak, tek kişilik hanelerin oranı yüzde 17,1'den yüzde 21'e çıkacak.

EVLİLİKLER AZALDI

Raporda, evliliklerin azaldığı, boşanmaların arttığına da işaret edilerek, tüm bu değişimlerin konut politikalarının sadece adet bazlı değil, kullanım tipi ve yaşam senaryosu odaklı yeniden tasarlanması gerektiğini ortaya koyduğu belirtildi.

"1+0 EVLERE İHTİYAÇ VAR"

KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, "Hane yapısı ve demografik yapı değişiyor. Gerileyen hane halkı sayısının yanı sıra artan tek kişilik hane sayısı ve bekâr nüfustaki artış öngörüsü konut tiplerinde de bir değişime ve 1+0 gibi küçük metrekare evlere daha çok ihtiyaç olduğuna işaret ediyor. Üreticinin bu ihtiyacı karşılayabilmesi mevcut mevzuatla mümkün olmadığı için bunun tekrar gündeme gelerek tartışılmasını doğru buluyoruz." dedi.

GÖÇ HAREKETLERİ DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Rapora göre İstanbul'un konut ihtiyacını etkileyen en önemli unsurlardan birini de göç hareketleri oluşturuyor.

Rapora göre; İstanbul'un toplam net göç hareketlerinde 2023'te yaşanan 336 bin kişilik kaybın ardından 2025'te 20 bin kişilik bir kayba kadar düşülüyor.

Gelecek 10 yılda (2025-2034) ise şehrin yıllık ortalama 11 bin göç alacağı tahmin ediliyor.

Gelecek 10 yılda net iç göçün dengeli bir seyir izleyeceği ve 10 yılda İstanbul'un toplam 109 bin kişi göç alacağı bekleniyor.

Göç hareketlerinin hane sayısına etkisine bakıldığında ise, demografik veriler ile 89 bin evin boşalacağı tahmin ediliyor. Son dönemde gerçekleşen tersine dış göçün de senelik ortalama 3,800 adet konutun boşalmasına neden olacağı öngörülüyor.