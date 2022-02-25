Kahramanmaraş'ta TOKİ'ye ait 215 konut satışta

İnşası süren 609 konutluk projede yer alan ve hak sahiplerinin cayma hakkını kullandığı 2+1 ve 3+1 planındaki toplam 215 konutun satışı için başvurular başladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde başlattığı 609 konutluk projesinde sona gelindi.

Hak sahiplerinin geçtiğimiz eylül ayında bkura çekimiyle belirlendiği proje kapsamında 215 konut sahibi çeşitli nedenlerle cayma hakkını kullandı.

Buna göre TOKİ, cayma hakkı kullanılan konutların yeniden satışı için başvuruları başlattığını duyurdu.

165 KONUT SATIŞA ÇIKARILACAK

2+1 planında toplam 165 konut satışa sunulacağı açıklandı. Brüt alanı 86 metrekare olan 2+1 planındaki konutlar için 256 bin 683 ile 353 bin 458 TL arasında fiyat belirlendi.

Söz konusu konutlar için yüzde 20 oranında peşinat alınacağı duyruldu. 180 aya kadar vade imkanı sunulacak satışta başlangıç taksitleri ise 1140-1570 TL arasında değişecek.

3+1 PLANINDAKİ KONUT SAYISI 50

Aynı satış kapsamında 3+1 planındaki konut sayısı ise 50 adet olarak açıklandı. Brüt alanı 108 metrekare olan konutlar, 320 bin 673 ile 444 bin 653 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Vade ve peşinat oranı, bu plandaki konutlar için de aynı olacak. Taksitlerin başlangıç miktarı ise 1425-1976 TL olarak açıklandı.

ÖNCELİKLİ AİLELERE KONTENJAN AYRILDI

Satış kapsamında şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için 2+1 konutlarda 17, 3+1 konutlarda 5 adet kontenjan ayrılacak. Yine engelli kontenjanında da 9 adet 2+1 ve 3 adet de 3+1 plandaki konut kontenjanı ayrıldı.

KONUT SAYISINDAN FAZLA BAŞVURU OLDUĞU TAKDİRDE KURA ÇEKİLECEK

Kalan konutların hak sahipleri ise proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 14 Mart 2022 tarihinde kura ile belirlenecek.

Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, idarenin belirleyeceği bloklar / konutlar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacak.