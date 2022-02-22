Kastamonu'da konut satışları geçen yıla oranla yüzde 6,5 arttı

İl genelinde 2021'in ocak ayına oranla konut satışlarında artış yaşandı ve bölgede toplam 344 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından 2022 yılı ocak ayı Konut Satış İstatistikleri verileri açıklandı.

Kastamonu genelinde ocak ayında 344 adet konut satıldığı ve konut satışlarının bir önceki yıla oranla yüzde 6,5 arttığı görüldü.

Öte yandan ocak ayında Kastamonu, konut satış sayısı bakımından 52'nci il oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 72,5 ARTTI

Bölgede ipotekli konut satışlarının da 69 adet olduğu açıklandı. Önceki yıla göre yüzde 72,5 arttığı görülen ipotekli konutların toplam satışları ise yüzde 20,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 33 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken 36 tanesinin ise ikinci el satış olduğu görüldü.

Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında azalarak 275 adet oldu. Ocak ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 79,9 olarak hesaplandı.





İLK KEZ SATILAN KONUTLARIN PAYI YÜZDE 45,3 OLARAK BELİRLENDİ

Kastamonu genelinde ilk defa satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,3 oranında artarak 156 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 45,3 olarak açıklandı.

Bölgede ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 188 adet olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 54,7 olarak açıklandı.



